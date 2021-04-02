Минэкономики запускает пилотный проект с выдачей разрешительных документов онлайн через сервис "Дия". Об этом говорится в проекте постановления министерства.

В пояснительной записке к проекту указывают, что он упростит ведение бизнеса для около 200 тысяч предприятий ежегодно Ведь сроки предоставления административных услуг уменьшатся, а их качество возрастет.

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Какие лицензии можно получить с 1 мая

С 1 мая начнет действовать пилотный проект, в рамках которого будут доступны лицензии для 10 самых популярных направлений бизнеса, которые в ней нуждаются:

посредничество в трудоустройстве за рубежом;

розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин);

розничная торговля табачными изделиями;

розничная торговля горючим;

хранения горючего;

туроператорская деятельность;

хозяйственная деятельность по ветеринарной практике;

хозяйственная деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

хозяйственная деятельность в сфере дошкольного образования;

хозяйственная деятельность по медицинской практике.

Авторы проекту отмечают, что предприниматели имеют право выбора способа подачи заявления – в электронной форме через "Дию" или в бумажной.

Другие сервисы в "Операции"

Недавно в "Дии" разрешили менять прописку. Также в тестовом режиме.

Также Украина первой в мире официально приравняла е-паспорт до бумажного.

За последний год 53% украинцев воспользовались хотя б 1 услугой "Дии".

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