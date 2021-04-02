В "Дии" будут выдавать лицензии: какие из них можно получить уже с 1 мая
Минэкономики запускает пилотный проект с выдачей разрешительных документов онлайн через сервис "Дия". Об этом говорится в проекте постановления министерства.
Источник:Минэкономики
В пояснительной записке к проекту указывают, что он упростит ведение бизнеса для около 200 тысяч предприятий ежегодно Ведь сроки предоставления административных услуг уменьшатся, а их качество возрастет.
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Какие лицензии можно получить с 1 мая
С 1 мая начнет действовать пилотный проект, в рамках которого будут доступны лицензии для 10 самых популярных направлений бизнеса, которые в ней нуждаются:
- посредничество в трудоустройстве за рубежом;
- розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин);
- розничная торговля табачными изделиями;
- розничная торговля горючим;
- хранения горючего;
- туроператорская деятельность;
- хозяйственная деятельность по ветеринарной практике;
- хозяйственная деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- хозяйственная деятельность в сфере дошкольного образования;
- хозяйственная деятельность по медицинской практике.
Авторы проекту отмечают, что предприниматели имеют право выбора способа подачи заявления – в электронной форме через "Дию" или в бумажной.
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