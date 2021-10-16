Диалог бизнеса и власти: за время работы парламента реализовано 50% обещанных проектов

За два года работы парламента IX созыва удалось реализовать половину проектов из десятка, определенного бизнесом. Такой вывод сделали на ежегодном форуме "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти".

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев отметил, что Верховная Рада пока сосредоточилась на детенизации экономики и установлении равных правил для всех. Между тем представитель Национальной платформы МСБ Анна Стрикун заявила, что сейчас власть хуже всего выполняет первую тройку приоритетов, которые бизнес требовал от парламентариев.

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Результаты обсуждений на форуме

На форуме обсудили принятие важных для бизнеса законопроектов. По мнению Анны Стрикун, такие значимые приоритеты, как принятие налога на выведенный капитал и снижение нагрузки на фонд оплаты труда, продвинулись лишь на 10%.

Вместе с тем Даниил Гетьманцев заверил, что один лишь их комитет инициировал 16 крупных реформ, чтобы вывести бизнес из тени, и дать возможность всем заниматься предпринимательством, а не практикой уклонения от налогов.

Форум "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти" / Фото "Громадське радіо"

Между тем от власти ожидают одобрения законопроекта №5371 об упрощении регулирования трудовых отношений малого и среднего бизнеса. А вот для функционирования Бюро экономической безопасности важен проект закона №3959-1.

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По словам Григола Катамадзе, президента ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины", в проект бюджета на 2022 год на финансирование Бюро заложено всего 621 миллион гривен, а также до сих пор не решены инфраструктурные и технические вопросы его существования.

Борьба с теневым бизнесом

Исполнительная директор Украинской ассоциации прямых продаж Надежда Бедричук объяснила, что налоговая нагрузка на фонд оплаты труда для бизнеса, по сравнению с сентябрем 2020 года, из-за инфляции и увеличения уровня зарплат увеличилась на 40%.

Высокая доля теневых зарплат, по мнению эксперта, связана именно с высокими ставками налога на оплату труда.

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По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Михаила Соколова, доля теневого рынка земли составляет около 30 – 40%.

Бизнес, в свою очередь, встревоженный объемами контрабанды, которые не идут на спад несмотря на все усилия власти. А вот председатель ассоциации Software Ukraine Юрий Сивицкий убежден, что лучшее действие власти – это как можно меньше вмешательства в деятельность бизнеса.

Действия органов власти очень размыты. Непонятные границы функций государства. Надо создать совместную группу представителей бизнеса и власти, которая четко бы ограничивала функции государства – куда оно может вмешиваться, а где должно остановиться,

– добавил Сивицкий.

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К слову, по итогам обсуждений участники сформировали резолюцию форума, которую пришлют всем представителям власти.