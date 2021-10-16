Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев отметил, что Верховная Рада пока сосредоточилась на детенизации экономики и установлении равных правил для всех. Между тем представитель Национальной платформы МСБ Анна Стрикун заявила, что сейчас власть хуже всего выполняет первую тройку приоритетов , которые бизнес требовал от парламентариев.

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Результаты обсуждений на форуме

На форуме обсудили принятие важных для бизнеса законопроектов . По мнению Анны Стрикун, такие значимые приоритеты, как принятие налога на выведенный капитал и снижение нагрузки на фонд оплаты труда, продвинулись лишь на 10% .

Вместе с тем Даниил Гетьманцев заверил, что один лишь их комитет инициировал 16 крупных реформ , чтобы вывести бизнес из тени, и дать возможность всем заниматься предпринимательством, а не практикой уклонения от налогов .

Форум "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти" / Фото "Громадське радіо"

Между тем от власти ожидают одобрения законопроекта №5371 об упрощении регулирования трудовых отношений малого и среднего бизнеса. А вот для функционирования Бюро экономической безопасности важен проект закона №3959-1 .

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По словам Григола Катамадзе, президента ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины", в проект бюджета на 2022 год на финансирование Бюро заложено всего 621 миллион гривен , а также до сих пор не решены инфраструктурные и технические вопросы его существования .

Борьба с теневым бизнесом

Исполнительная директор Украинской ассоциации прямых продаж Надежда Бедричук объяснила, что налоговая нагрузка на фонд оплаты труда для бизнеса, по сравнению с сентябрем 2020 года, из-за инфляции и увеличения уровня зарплат увеличилась на 40% .

Высокая доля теневых зарплат, по мнению эксперта, связана именно с высокими ставками налога на оплату труда.

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По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Михаила Соколова, доля теневого рынка земли составляет около 30 – 40% .

Бизнес, в свою очередь, встревоженный объемами контрабанды , которые не идут на спад несмотря на все усилия власти. А вот председатель ассоциации Software Ukraine Юрий Сивицкий убежден, что лучшее действие власти – это как можно меньше вмешательства в деятельность бизнеса .

Действия органов власти очень размыты. Непонятные границы функций государства. Надо создать совместную группу представителей бизнеса и власти, которая четко бы ограничивала функции государства – куда оно может вмешиваться, а где должно остановиться,

– добавил Сивицкий.

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