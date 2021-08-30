Десятки миллиардов долларов: впервые стало известно сколько зарабатывает Google Play
Источник:Gizchina
Финансовые показатели прибыли IT-гиганта Google, который входит в холдинг Alphabet, от магазина приложений Google Play впервые были раскрыты в рамках очередного антимонопольного дела. Утечка информации из судебных протоколов подтвердила десятки миллиардов долларов выручки благодаря платформе Google Play.
Несколько штатов США подали антимонопольные обвинения против Google. Претензии касаются политики компании, которая регулирует работу платформы Google Play.
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В частности, сторонние разработчики приложений для Android недовольны тем, что Google обязывает использовать собственные платежные инструменты при продаже подписок и контента и взимает комиссию до 30% с продаж.
Миллиарды прибыли и высокая рентабельность Google Play
Согласно документам, рассекреченным в рамках антимонопольного разбирательства, только в 2019 году магазин приложений Google Play получил выручку в размере 11,2 миллиарда долларов.
При этом валовая прибыль составила 8,5 миллиарда долларов, а операционная прибыль -– примерно 7 миллиардов долларов. Рентабельность операционной прибыли платформы Google Play по итогам 2019 превысила 62%.
Указанные финансовые показатели касаются не только продажи собственно мобильных приложений, но также рекламы, которую компания интегрирует в платформу Google Play. По оценкам аналитиков, в этом году Google может получить более 200 миллиардов долларов дохода от рекламы.
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Судебные иски, штрафы и скандалы Google
- в ходе рассмотрения судебного дела Epic Games против Google стало известно, что последняя выплачивала компаниям-производителям смартфонов значительные суммы средств, чтобы они не устанавливали на свои изделия магазины приложений от сторонних разработчиков, предпочитая Google Play.
- антимонопольный регулятор Франции наложил на Google штрафные санкции за нарушение авторских прав. Общий размер штрафа, который Google должен уплатить до 13 сентября 2021 года, составляет почти 600 миллионов долларов. В случае неуплаты, будет применена дополнительная штрафная пеня в размере около 1 миллиона долларов за каждый день просрочки.
- в апреле 2021 разработчики программного обеспечения пожаловались Конгрессу США на действия технологических компании Apple и Google. По словам разработчиков приложений они стали объектом запугивания этих компаний при попытке критики последних в злоупотреблении монопольным положением.
- Google также обвиняли в незаконном отслеживании пользователей Android-смартфонов, с помощью рекламных инструментов.
- были у Google также и споры с украинскими регуляторами рынка. В апреле 2021 года Google за непредставление в установленный срок информации по требованию Антимонопольного комитета Украины, была оштрафована на 1 миллион гривен.