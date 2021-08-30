Десятки миллиардов долларов: впервые стало известно сколько зарабатывает Google Play

Финансовые показатели прибыли IT-гиганта Google, который входит в холдинг Alphabet, от магазина приложений Google Play впервые были раскрыты в рамках очередного антимонопольного дела. Утечка информации из судебных протоколов подтвердила десятки миллиардов долларов выручки благодаря платформе Google Play.

Несколько штатов США подали антимонопольные обвинения против Google. Претензии касаются политики компании, которая регулирует работу платформы Google Play.

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В частности, сторонние разработчики приложений для Android недовольны тем, что Google обязывает использовать собственные платежные инструменты при продаже подписок и контента и взимает комиссию до 30% с продаж.

Миллиарды прибыли и высокая рентабельность Google Play

Согласно документам, рассекреченным в рамках антимонопольного разбирательства, только в 2019 году магазин приложений Google Play получил выручку в размере 11,2 миллиарда долларов.

При этом валовая прибыль составила 8,5 миллиарда долларов, а операционная прибыль -– примерно 7 миллиардов долларов. Рентабельность операционной прибыли платформы Google Play по итогам 2019 превысила 62%.

Указанные финансовые показатели касаются не только продажи собственно мобильных приложений, но также рекламы, которую компания интегрирует в платформу Google Play. По оценкам аналитиков, в этом году Google может получить более 200 миллиардов долларов дохода от рекламы.

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