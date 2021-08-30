Несколько штатов США подали антимонопольные обвинения против Google. Претензии касаются политики компании, которая регулирует работу платформы Google Play.

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В частности, сторонние разработчики приложений для Android недовольны тем, что Google обязывает использовать собственные платежные инструменты при продаже подписок и контента и взимает комиссию до 30% с продаж.

Миллиарды прибыли и высокая рентабельность Google Play

Согласно документам, рассекреченным в рамках антимонопольного разбирательства, только в 2019 году магазин приложений Google Play получил выручку в размере 11,2 миллиарда долларов.

При этом валовая прибыль составила 8,5 миллиарда долларов, а операционная прибыль -– примерно 7 миллиардов долларов. Рентабельность операционной прибыли платформы Google Play по итогам 2019 превысила 62%.

Указанные финансовые показатели касаются не только продажи собственно мобильных приложений, но также рекламы, которую компания интегрирует в платформу Google Play. По оценкам аналитиков, в этом году Google может получить более 200 миллиардов долларов дохода от рекламы.

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