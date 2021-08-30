Несколько штатов США подали антимонопольные обвинения против Google. Претензии касаются политики компании, которая регулирует работу платформы Google Play.
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В частности, сторонние разработчики приложений для Android недовольны тем, что Google обязывает использовать собственные платежные инструменты при продаже подписок и контента и взимает комиссию до 30% с продаж.
Миллиарды прибыли и высокая рентабельность Google Play
Согласно документам, рассекреченным в рамках антимонопольного разбирательства, только в 2019 году магазин приложений Google Play получил выручку в размере 11,2 миллиарда долларов.
При этом валовая прибыль составила 8,5 миллиарда долларов, а операционная прибыль -– примерно 7 миллиардов долларов. Рентабельность операционной прибыли платформы Google Play по итогам 2019 превысила 62%.
Указанные финансовые показатели касаются не только продажи собственно мобильных приложений, но также рекламы, которую компания интегрирует в платформу Google Play. По оценкам аналитиков, в этом году Google может получить более 200 миллиардов долларов дохода от рекламы.
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Судебные иски, штрафы и скандалы Google
- в ходе рассмотрения судебного дела Epic Games против Google стало известно, что последняя выплачивала компаниям-производителям смартфонов значительные суммы средств, чтобы они не устанавливали на свои изделия магазины приложений от сторонних разработчиков, предпочитая Google Play.
- антимонопольный регулятор Франции наложил на Google штрафные санкции за нарушение авторских прав. Общий размер штрафа, который Google должен уплатить до 13 сентября 2021 года, составляет почти 600 миллионов долларов. В случае неуплаты, будет применена дополнительная штрафная пеня в размере около 1 миллиона долларов за каждый день просрочки.
- в апреле 2021 разработчики программного обеспечения пожаловались Конгрессу США на действия технологических компании Apple и Google. По словам разработчиков приложений они стали объектом запугивания этих компаний при попытке критики последних в злоупотреблении монопольным положением.
- Google также обвиняли в незаконном отслеживании пользователей Android-смартфонов, с помощью рекламных инструментов.
- были у Google также и споры с украинскими регуляторами рынка. В апреле 2021 года Google за непредставление в установленный срок информации по требованию Антимонопольного комитета Украины, была оштрафована на 1 миллион гривен.