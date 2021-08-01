Депутаты "топят" налоговый законопроект: кто и почему подал 11 тысяч поправок

Из-за большого количества поправок текст закона, который ранее помещался на 58 страницах, теперь занимает 3558 страниц. Самыми активными оказались депутаты президентской фракции "Слуга народа".

Перед уходом на каникулы с 16 июля по 7 сентября, народные депутаты приняли в первом чтении правительственный законопроект № 5600, который увеличит налоги и перекроет схемы уклонения от них.

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Инициатор закона министр финансов Сергей Марченко говорит, что основные изменения коснутся крупного бизнеса. Однако не все так гладко: 230 депутатов внесли 11 314 правок. Большинство из них – от "Слуги народа", ОПЗЖ и самовыдвиженцев.

Кто в лидерах по количеству внесенных поправок

По подсчетам Forbes, 52% поправок внесли депутаты из "Слуги народа", нардепы из ОПЗЖ стали авторами и соавторами 50% правок, самовыдвиженцы – 44%, из "Батькивщины" – 15%, "Европейской солидарности" – 8%, Оппозиционного блока – 7%, "Голоса" – 4%.

Наибольшее количество коллективных предложений, по подсчетам Forbes, внесла группа нардепов из ОПЗЖ. Среди основных авторов: Анатолий Бурмич – 1562 замечаний, Дмитрий Исаенко – 1474, Александр Фельдман – 1429, Наталья Приходько – 584, Александра Лукашева – 544 и Владимир Мороз – 448.

Наибольшее количество персональных поправок внесли Михаил Цимбалюк – 389 ("Батькивщина"), Михаил Бондарь – 357 ("Европейская солидарность") и Андрей Пузийчук – 331 ("Батькивщина"). Больше всего поправок среди "слуг народа" – 291 – внесла Галина Янченко. В общем, только 48 депутатов подали более 100 поправок и только 10 из них числятся авторами более 300 правок.

Депутаты крайне активны во внесении поправок в налоговый законопроект / Фото Getty Images

По меньшей мере половина поправок – "парламентский спам"

По крайней мере половина из более чем 11 000 правок имеют признаки так называемого "парламентского спама", когда замечания идентичны с другими, отличаются несколькими словами, цифрами или просто содержащие орфографические или стилистические изменения.

Например, 18 народных депутатов просят правками изменить название законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений", сократив ее или дополнив словами об администрировании, ставках и тому подобное.

В частности, нардепы из ОПЗЖ Бурмич, Исаенко и Фельдман подали в соавторстве сразу три идентичные предложения: добавить к названию фразу "относительно обеспечения непомерной нагрузки на экономику Украины". Разница между ними лишь в порядке имен авторов.

Депутаты действуют в интересах олигархов, и хотят заблокировать реформаторский законопроект, — Данил Гетманцев

Внесение такого количества замечаний к законопроекту – это попытка депутатов заблокировать принятие реформаторского закона, чтобы крупный бизнес платил меньше налогов, убежден Данил Гетманцев, председатель парламентского комитета по налогообложению.

Данил Гетманцев уверен в том, что депутаты действуют в интересах олигархов / Фото "Слуга народа"

Понятно, что коллеги руководствуются не только альтруистическими мотивами игр в политиканство. Затягивание рассмотрения налогового законопроекта оставляет миллиарды в карманах крупного олигархического бизнеса,

– говорит Гетманцев, который лично подал 121 правку.

Как предполагают бороться с "парламентаристами-спамерами"

Чтобы противодействовать злоупотреблениям "парламентских спамеров", по словам Даниила Гетманцева, президентская партия уже с нового сессионного сезона в сентябре готовится применять к депутатам "антиспам-процедуры".

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Группа депутатов из "Слуги народа", в том числе председатель фракции Давид Арахамия и председатель партии Александр Корниенко 21 июля зарегистрировали проект закона № 5813, который должен внести изменения в регламент регистрации поправок. За ним, чтобы внести постановление в проголосованный законопроект, необходимо собрать подписи 45 депутатов из разных фракций и групп. На сегодня в парламенте есть пять фракций.

Законопроект призван не допускать "постановочного спама" в парламенте, который оппозиция использует для блокировки важных реформ. Это будет непросто, но мы будем лоббировать его принятия уже в сентябре,

– заявил председатель партии "Слуги народа" Александр Корниенко.