Перед уходом на каникулы с 16 июля по 7 сентября, народные депутаты приняли в первом чтении правительственный законопроект № 5600, который увеличит налоги и перекроет схемы уклонения от них.
Читайте также Могут ли ФЛПы торговать криптовалютой: официальная рекомендация налоговиков
Инициатор закона министр финансов Сергей Марченко говорит, что основные изменения коснутся крупного бизнеса. Однако не все так гладко: 230 депутатов внесли 11 314 правок. Большинство из них – от "Слуги народа", ОПЗЖ и самовыдвиженцев.
Кто в лидерах по количеству внесенных поправок
По подсчетам Forbes, 52% поправок внесли депутаты из "Слуги народа", нардепы из ОПЗЖ стали авторами и соавторами 50% правок, самовыдвиженцы – 44%, из "Батькивщины" – 15%, "Европейской солидарности" – 8%, Оппозиционного блока – 7%, "Голоса" – 4%.
Наибольшее количество коллективных предложений, по подсчетам Forbes, внесла группа нардепов из ОПЗЖ. Среди основных авторов: Анатолий Бурмич – 1562 замечаний, Дмитрий Исаенко – 1474, Александр Фельдман – 1429, Наталья Приходько – 584, Александра Лукашева – 544 и Владимир Мороз – 448.
Наибольшее количество персональных поправок внесли Михаил Цимбалюк – 389 ("Батькивщина"), Михаил Бондарь – 357 ("Европейская солидарность") и Андрей Пузийчук – 331 ("Батькивщина"). Больше всего поправок среди "слуг народа" – 291 – внесла Галина Янченко. В общем, только 48 депутатов подали более 100 поправок и только 10 из них числятся авторами более 300 правок.
Депутаты крайне активны во внесении поправок в налоговый законопроект / Фото Getty Images
По меньшей мере половина поправок – "парламентский спам"
По крайней мере половина из более чем 11 000 правок имеют признаки так называемого "парламентского спама", когда замечания идентичны с другими, отличаются несколькими словами, цифрами или просто содержащие орфографические или стилистические изменения.
В частности, нардепы из ОПЗЖ Бурмич, Исаенко и Фельдман подали в соавторстве сразу три идентичные предложения: добавить к названию фразу "относительно обеспечения непомерной нагрузки на экономику Украины". Разница между ними лишь в порядке имен авторов.
Депутаты действуют в интересах олигархов, и хотят заблокировать реформаторский законопроект, — Данил Гетманцев
Внесение такого количества замечаний к законопроекту – это попытка депутатов заблокировать принятие реформаторского закона, чтобы крупный бизнес платил меньше налогов, убежден Данил Гетманцев, председатель парламентского комитета по налогообложению.
Данил Гетманцев уверен в том, что депутаты действуют в интересах олигархов / Фото "Слуга народа"
Понятно, что коллеги руководствуются не только альтруистическими мотивами игр в политиканство. Затягивание рассмотрения налогового законопроекта оставляет миллиарды в карманах крупного олигархического бизнеса,
– говорит Гетманцев, который лично подал 121 правку.
Как предполагают бороться с "парламентаристами-спамерами"
Чтобы противодействовать злоупотреблениям "парламентских спамеров", по словам Даниила Гетманцева, президентская партия уже с нового сессионного сезона в сентябре готовится применять к депутатам "антиспам-процедуры".
К теме Теневой рынок табака и алкоголя в Украине: 30 миллиардов гривен госущерба ежегодно
Группа депутатов из "Слуги народа", в том числе председатель фракции Давид Арахамия и председатель партии Александр Корниенко 21 июля зарегистрировали проект закона № 5813, который должен внести изменения в регламент регистрации поправок. За ним, чтобы внести постановление в проголосованный законопроект, необходимо собрать подписи 45 депутатов из разных фракций и групп. На сегодня в парламенте есть пять фракций.
Законопроект призван не допускать "постановочного спама" в парламенте, который оппозиция использует для блокировки важных реформ. Это будет непросто, но мы будем лоббировать его принятия уже в сентябре,
– заявил председатель партии "Слуги народа" Александр Корниенко.