День системного администратора: сколько зарабатывают такие специалисты в Украине – инфографика
Источник:ain.ua
В мире в последнюю пятницу июля отмечают День системного администратора. Это неофициальный профессиональный праздник, однако многие компании в разных странах поздравляют и чествуют своих сотрудников именно в этот день.
Чем занимаются системные администраторы, что входит в их обязанности и сколько они зарабатывают в Украине? Об этом и другом – далее в материале.
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Обязанности системных администраторов
Чаще всего работодатели требуют от претендентов на должность системного администратора уметь выполнять такую работу:
- обеспечивать быструю и своевременную техническую поддержку;
- решать проблемы, которые возникают из-за сбоев в работе оборудования, программного обеспечения, сети и тому подобное;
- проводить первичную диагностику оборудования;
- устанавливать и обновлять аппаратное и программное обеспечение цифровых сетей;
Зарплаты специалистов в Украине
Средняя заработная плата сисадмина может отличаться в зависимости от его квалификации:
- среднее финансовое вознаграждение за работу сисадмина по Украине – около 15 000 гривен;
- сисадмины в столице получают от 22 000 гривен;
- на 30 000 гривен могут рассчитывать специалисты, которые способны настроить IP-телефонию, Voip, Asterisk, работают с оборудованием MikroTik и другими современными инструментами диджитализации.
Предлагаемые уровни зарплаты сисадминов в Украине / Инфографика grc.ua
Какой опыт нужен для трудоустройства
- в области Service Desk или системного администрирования 60% работодателей ищут специалистов с опытом работы не менее 1 года;
- требование иметь опыт не менее 3 лет у 18% вакансий на рынке, однако и зарплаты здесь предлагаются выше (25 000 – 30 000 гривен);
- вакансий для специалистов с опытом работы более 6 лет всего 6%, и это уже широкопрофильные специалисты с большим багажом знаний и соответствующим уровнем зарплаты.
Желаемый опыт работы сисадмина / Инфографика grc.ua
Требования к системным администраторам
Не учитывая должность и квалификацию кандидата, требования к специалистам следующие:
- обязательные навыки работы с Windows 7 в 43% работодателей;
- опыт настройки персональных компьютеров – 38%;
- опыт администрирования сетевого оборудования и работа с офисной техникой – 33%.
Основные навыки сисадмина / Инфографика grc.ua