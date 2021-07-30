Чем занимаются системные администраторы, что входит в их обязанности и сколько они зарабатывают в Украине? Об этом и другом – далее в материале.

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Обязанности системных администраторов

Чаще всего работодатели требуют от претендентов на должность системного администратора уметь выполнять такую работу:

обеспечивать быструю и своевременную техническую поддержку;

решать проблемы, которые возникают из-за сбоев в работе оборудования, программного обеспечения, сети и тому подобное;

проводить первичную диагностику оборудования;

устанавливать и обновлять аппаратное и программное обеспечение цифровых сетей;

Зарплаты специалистов в Украине

Средняя заработная плата сисадмина может отличаться в зависимости от его квалификации:

среднее финансовое вознаграждение за работу сисадмина по Украине – около 15 000 гривен;

сисадмины в столице получают от 22 000 гривен;

на 30 000 гривен могут рассчитывать специалисты, которые способны настроить IP-телефонию, Voip, Asterisk, работают с оборудованием MikroTik и другими современными инструментами диджитализации.

Предлагаемые уровни зарплаты сисадминов в Украине / Инфографика grc.ua

Какой опыт нужен для трудоустройства

в области Service Desk или системного администрирования 60% работодателей ищут специалистов с опытом работы не менее 1 года;

требование иметь опыт не менее 3 лет у 18% вакансий на рынке, однако и зарплаты здесь предлагаются выше (25 000 – 30 000 гривен);

вакансий для специалистов с опытом работы более 6 лет всего 6%, и это уже широкопрофильные специалисты с большим багажом знаний и соответствующим уровнем зарплаты.

Желаемый опыт работы сисадмина / Инфографика grc.ua

Требования к системным администраторам

Не учитывая должность и квалификацию кандидата, требования к специалистам следующие:

обязательные навыки работы с Windows 7 в 43% работодателей;

опыт настройки персональных компьютеров – 38%;

опыт администрирования сетевого оборудования и работа с офисной техникой – 33%.

Основные навыки сисадмина / Инфографика grc.ua