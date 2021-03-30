Ингвар Кампрад – шведский предприниматель и основатель компании IKEA. Он сделал то, что никому не удавалось. Благодаря его стараниям почти у каждого появилась возможность жить в хорошем и стильном доме. Однако по-настоящему большим его сделали не деньги, а собственные убеждения.

Шведский миллиардер, которому сегодня исполнилось бы 95 лет, никогда не учился в университете, ведь страдал дислексией. В школе преподаватели долго не могли научить его читать. Однако сейчас историю его компании ИКЕА, изучают во многих учебных заведениях Европы.

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Семейство Кампрад

В истории семейства Кампрад был не только успех, но и десятилетия каторжных работ, сокрушительные поражения и трагедии. В 1897 году ферма, которой владел дед будущего миллиардера, обанкротилась. Глава семьи не смог заплатить залог и покончил жизнь самоубийством.

Дело удалось спасти бабушке Ингвара. Своим примером она научила внука, что силой воли и трудом можно победить любые обстоятельства.



Ингвар Кампрад / Фото techworm

Первый заработок был в детстве

В пятилетнем возрасте Ингвара поразил рассказ о жизни шведского "спичечного короля" Ивара Крюгера. Воодушевленный мальчик уговорил своего дядю привезти ему из Стокгольма сотню спичечных коробков, которые впоследствии продал в соседней деревне.

Затем он расширил ассортимент, начал продавать:

пасхальные открытки;

карандаши;

пойманную собственноручно рыбу;

собранную в лесу бруснику.

Я до сих пор помню то приятное ощущение, которое пережил, когда получил свою первую прибыль. Тогда мне было не более 5 лет,

– рассказал Ингвар Кампрад.

Бабушка была постоянным покупателем

Одним из первых и постоянных покупателей будущего миллиардера была бабушка. Она всю жизнь хранила все, что приобрела у внука.

В течение 15 лет отец Ингвара откладывал деньги на образование сына. Когда Ингвару исполнилось 17 лет, Феодор Кампрад подарил ему накопленные деньги на учебу в институте. Однако мальчик решил распорядиться деньгами по-своему.

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ІКЕА предприниматель основал в 17 лет

В 1943 году Кампрад сделал самый важный шаг в своей жизни: 17-летний предприниматель зарегистрировал компанию "Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd", теперь известную всему миру как ІКЕА.

Название торговой марки состоит из имени основателя, названия фермы его отца, которая располагалась в пригороде Агуннарюд. В самой Швеции над торговой маркой IKEA могут и пошутить, ведь со шведского языка слово можно перевести как "временно нет в продаже".



Компанию предприниматель открыл в 17 лет / Фото pexels.com

Сначала Ингвар продавал всякую мелочь – от канцелярских принадлежностей до чулок. Весь бизнес молодой предприниматель разместил в старом сарае на территории семейной фермы: здесь был и склад, и офис, и кабинет, куда периодически приходили его постоянные покупатели обменять товар или сделать заказ.

Успех IKEA

В конце 1940-х годов Европа начала оправляться от войны. Целые города были разрушены, люди начинали жизнь почти с нуля. Начал возникать вопрос о покупке мебели. Чуткий Кампрад уловил эту потребность. В 1947 году Ингвар случайно наткнулся на столярную мастерскую местного умельца, тогда ассортимент IKEA пополнился:

стульями;

столами;

комодами;

диванчиками;

креслами.

В 1951 году IKEA выпустила свой первый каталог. Впоследствии это решение стало настоящей находкой. Сейчас фирменные каталоги регулярно получают жители многих городов мира, а их общий тираж достигает 120 миллионов экземпляров в год.

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Как возникла идея "распиливать" мебель

В 1956 году компании пришла идея продавать мебель в разобранном виде. Все из-за одного случая с сотрудником Гиллисом Лундгреном. Он хотел запихнуть в машину большой кухонный стол. Отчаявшись, он в конце концов не выдержал и предложил напарнику: "Давай отрежем ему ноги!".

Отпиливать ножки, конечно, не стали, но готовый стол аккуратно разобрали. Впоследствии это открытие позволило сэкономить миллиарды долларов компании.

Спроектировать стол, который будет стоить 1000 долларов, очень просто. Однако сделать стол за 50 долларов под силу только самым лучшим,

– говорил Кампрад.

Мебельный супермаркет

Свой первый магазин Кампрад открыл в 1958 году в шведском городке Эльмхульт, где проживало всего 8 тысяч человек. Через 3 года во время поездки в США Ингвар зашел в магазин самообслуживания. Увиденное напомнило ему какую-то спортивную игру.

"Покупатели перемещались по огромному залу, как по стадиону. Они с тележками сами набирали и складывали товары, а потом везли покупки к своим автомобилям", – отметил основатель компании.

Мужчину это настолько поразило, что он открыл аналогичный собственный мебельный супермаркет. Также позаимствовал и дизайн, взяв за основу здание Музея современного искусства Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.



Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке / Фото russiantouramerica

Сейчас компания насчитывает более 1,5 тысячи магазинов в 50 странах мира, в том числе и в Украине. Свою историю успеха Кампрад объяснял очень просто.

"Когда вы работаете и не испытываете упорного энтузиазма, считайте, что по крайней мере ваша жизнь пошла насмарку. Главное в управлении – это любовь. Если вы не сможете завоевать симпатии людей, вы не сможете ничего им продать. Не ошибается только тот, кто спит", – заверил Кампрад.

Он был довольно практичным и бережливым человеком:

летал эконом-классом;

в его доме стояла старая мебель исключительно из IKEA.

В одном из интервью Кампрад признался, что автомобилю, которым он пользуется, уже более 15 лет.

Деньги портят человека. Они должны использоваться как ресурсы для инвестиций, а не как средство удовлетворения собственных прихотей,

– высказался Кампрад.

За свою жизнь мужчина заработал состояние более чем в 58 миллиардов долларов, которое передал в наследство 3 сыновьям. Всему миру оставил свое творение IKEA. – компанию, которая сумела превратить целую страну с ее историей, ландшафтом, флагом и культурой в самый известный бренд.

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