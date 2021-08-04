Какие дресс-коды для бизнесменов и бизнесвумен актуальны в 2021 году рассказывает Анастасия Иванова, владелица бренда Nai Lu-Na. Одежду дизайнера, в частности, неоднократно надевала жена пятого президента Украины Марина Порошенко.

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Основные правила делового дресс-кода:

Все вещи должны хорошо на вас сидеть . Если рукав слишком длинный или на спине появляются некрасивые складки, то вы будете выглядеть неопрятно.

. Если рукав слишком длинный или на спине появляются некрасивые складки, то вы будете выглядеть неопрятно. Катышки, зацепки или пятна – недопустимы и несовместимы с понятием "успешный человек". Вещи всегда должны выглядеть как новые .

. Женщинам следует избегать глубоких декольте и разрезов, а также обнаженных плеч. Сексуальность, пошлость или избыточность – неуместны для бизнес-общества .

. Лучше воздержаться от заметной и дешевой бижутерии. Часы, небольшие серьги или изящная подвеска – это деловой максимум .

. Особое внимание стоит обратить на обувь – она ​​должна быть чистой и удобной. Чем меньше декоративных деталей, тем лучше деловой образ.

Летом допускается немного открытая обувь. Вместе с тем босоножки – не лучший вариант для бизнесвумен. Задняя часть туфельки может быть открытой, однако носок – нет.

Виды актуальных дресс-кодов для бизнеса:

Business Traditional – традиционный стиль для повседневной бизнес-жизни. Для мужчин он предусматривает строгий, лаконичный и сдержанный деловой костюм, а для женщин – так же костюм или элегантное платье. Мини и макси в деловом мире недопустимы, они выглядят нелепо. Respect Casual – лучший выбор для руководителей и владельцев бизнеса. Его основой является классика делового стиля, высокое качество одежды, отсутствие ярких аксессуаров, которые привлекают внимание. Business Casual – сравнительно свободный стиль одежды, возможность подчеркнуть свою индивидуальность и вкус. Дресс-код требует грамотного сочетания цветов и фактур, использования уместных аксессуаров, аккуратного подхода к внешнему виду.

Business Casual сегодня является одним из самых популярных в бизнес-кругах, но одновременно и самым рискованным выбором. Это единственный дресс-код, который позволяет одевать джинсовые ткани, однако точно не рваные джинсовые штаны. Презентабельнее деним будет выглядеть в черных и бежевых тонах, чем в голубых.

Одежда из кожи или замши, вечерний наряд, футболки и вещи из льна – остаются "под домашним арестом" в шкафу для других, не бизнес-событий.

Макияж и другие детали

Элегантность, опрятность и привлекательность – три основные составляющие образа делового человека. Важный момент – нижнее белье должно быть удобным и незаметным под одеждой, а женский макияж – нейтральным и сдержанным.

Для губ лучше выбрать матовую помаду или прозрачный блеск. Качество косметики тоже важно – чем оно лучше, тем дольше будет сохранять "свежий" вид в течение долгих бизнес-марафонов или деловых встреч.

Правильный деловой дресс-код демонстрирует не только знание этикета, воспитание и вкус, но и отношение к себе, собственный подход к ведению бизнеса.