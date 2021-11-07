"Действия Facebook и Instagram разрушили наш бизнес": на Meta ждет очередной судебный процесс

Приложение Phhhoto подало иск в суд против Meta (в прошлом Facebook). Истец уверяет, что компания затягивала с заключением сделки, а затем скопировала функции чужой разработки.

Приложение Phhhoto, запущенное в 2014 году, позволяло пользователям создавать короткие видеоролики в GIF-формате. В иске отмечается, что Facebook скопировал функционал и выпустил идентичное приложение Boomerang в Instagram, после чего заблокировал Phhhoto в API собственной социальной сети.

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В Phhhoto заявляют, что Facebook уничтожил их бизнес

Компания Phhhoto проработала 3 года, после чего в 2017 году обанкротилась. Максимальное количество активных пользователей их приложения составило 3,7 миллиона человек в месяц. Бейонсе, Белла Хадид и другие всемирно известные селебрити публиковали в своих инстаграмм-аккаунтах видео, созданные в Phhhoto.

Согласно иску, сам Цукерберг зарегистрировался в приложении 8 августа 2014 года. В том же месяце приложение установили бывший глава Instagram Кевин Систром и несколько других сотрудников Facebook. Компания была инициатором партнерства, от которого впоследствии сама же и отказалась.

Действия Facebook и Instagram разрушили Phhhoto как жизнеспособный бизнес и уничтожили инвестиционные перспективы компании. Phhhoto потерпела поражение в результате антиконкурентного поведения Facebook (ныне – Meta – ред. 24 канал),

– говорится в иске представителей Phhhoto в окружной суд США.

Phhhoto стремится к рассмотрению дела судом присяжных и возмещению финансовых убытков. В Meta иск назвали необоснованным и заявили, что будут активно защищать свою позицию на правовом поле.