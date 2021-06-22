Есть и те, что нарушают дисциплину без уважительных причин. Существует несколько способов, как справиться с такой проблемой.

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Контроль в меру

Эксперты заверили, что сотрудники, которые не требовали особого контроля в офисе, скорее всего и дома будут работать качественно и без проблем. Не стоит излишне контролировать ответственных сотрудников, ведь компания рискует их демотивировать.

Авторитарные меры рекомендуют применять к сотрудникам, которые нарушают дисциплину без уважительных причин. Однако здесь также есть важный момент – стоит сначала проверить, вдруг в человека снизилась производительность и случилось выгорание.

Что делать с ленивыми работниками

Стоит отметить в трудовом договоре его четкие обязанности.

Всегда быть на связи в рабочее время и перезванивать, если вдруг пропустил звонок от работодателя или клиента.

Отчитываться каждый день о проделанной работе.

Обязательно находиться на видеоконференциях, совещаниях и встречах.

Стоит контролировать переписку работника по корпоративной электронной почте. Нужно знать, вдруг сотрудник направляет рабочие данные на свою личную почту.

Однако обязательно надо прописать сотруднику, что работодатель может просматривать почту без предупреждений.

• Режим работы

Конечно, работник может самостоятельно определить рабочее время, но в таком случае будет сложно контролировать сотрудника. Есть решение – не стоит переводить на четкий режим работы сразу всех работников. Однако проблемные сотрудники должны иметь фиксированное время работы.

Таким образом руководство будет понимать, чем занят сотрудник в рабочее время.

• Командный дух

Очень часто проблемы в работе могут возникнуть из-за того, что человек не чувствует себя частью коллектива. Здесь следует привлечь HR-работников. Они должны организовывать виртуальные встречи с работниками, чтобы получить обратную связь и устранить корень проблемы.

• Работа или увольнение

Если же никакой причины нет, а сотрудник намеренно нарушает дисциплину – он должен понимать, что это будет иметь серьезные последствия, в частности, увольнение или штраф. Также можно сначала прекратить выплачивать премию.

Важно! В таком случае в документах должно быть прописано, что выплата премии является правом, а не обязанностью компании.

• Работники-новички

Если есть возможность – желательно в первое время не переводить новых работников на дистанционную работу. Это еще одна причина того, что компаниям не стоит отказываться от офиса совсем.