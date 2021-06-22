Есть и те, что нарушают дисциплину без уважительных причин. Существует несколько способов, как справиться с такой проблемой.
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Контроль в меру
Эксперты заверили, что сотрудники, которые не требовали особого контроля в офисе, скорее всего и дома будут работать качественно и без проблем. Не стоит излишне контролировать ответственных сотрудников, ведь компания рискует их демотивировать.
Авторитарные меры рекомендуют применять к сотрудникам, которые нарушают дисциплину без уважительных причин. Однако здесь также есть важный момент – стоит сначала проверить, вдруг в человека снизилась производительность и случилось выгорание.
Что делать с ленивыми работниками
Стоит отметить в трудовом договоре его четкие обязанности.
- Всегда быть на связи в рабочее время и перезванивать, если вдруг пропустил звонок от работодателя или клиента.
- Отчитываться каждый день о проделанной работе.
- Обязательно находиться на видеоконференциях, совещаниях и встречах.
- Стоит контролировать переписку работника по корпоративной электронной почте. Нужно знать, вдруг сотрудник направляет рабочие данные на свою личную почту.
- Однако обязательно надо прописать сотруднику, что работодатель может просматривать почту без предупреждений.
• Режим работы
Конечно, работник может самостоятельно определить рабочее время, но в таком случае будет сложно контролировать сотрудника. Есть решение – не стоит переводить на четкий режим работы сразу всех работников. Однако проблемные сотрудники должны иметь фиксированное время работы.
Таким образом руководство будет понимать, чем занят сотрудник в рабочее время.
• Командный дух
Очень часто проблемы в работе могут возникнуть из-за того, что человек не чувствует себя частью коллектива. Здесь следует привлечь HR-работников. Они должны организовывать виртуальные встречи с работниками, чтобы получить обратную связь и устранить корень проблемы.
• Работа или увольнение
Если же никакой причины нет, а сотрудник намеренно нарушает дисциплину – он должен понимать, что это будет иметь серьезные последствия, в частности, увольнение или штраф. Также можно сначала прекратить выплачивать премию.
• Работники-новички
Если есть возможность – желательно в первое время не переводить новых работников на дистанционную работу. Это еще одна причина того, что компаниям не стоит отказываться от офиса совсем.