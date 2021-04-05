За последний год в Украине спрос на продажу и прокат велосипедов увеличился в 2 – 5 раз. Поэтому цены выросли на 20 – 30%.

Об этом рассказал Алексей Кушка, соучредитель сервиса проката велосипедов Nexbike.

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Ажиотаж на рынке слишком большой, потому, что Китай не успевает производить и отгружать, соответственно выросла и цена на велосипеды. Кроме того, стоимость выросла из-за поднятия цены на фрахт контейнеры для перевозки, который раньше стоил 4-4,5 тысяч долларов, а сейчас – около 10 тысяч за один контейнер,

– объясняет Алексей Кушка.

Как это повлияло на цену

Цена велосипеда в Украине в среднем выросла на 20-30%. Транспорт нормального качества, по словам Кушки, стоит от 15 тысяч гривен. Немного дешевле – 10 – 12 тысяч гривен.

Почему растет дефицит

По словам вело-эксперта, в Украине, как и во всем мире, наблюдается дефицит велосипедов в связи с сокращением объемов производства и сложностями с поставкой на рынок.

В Китае вводились ограничения из-за ситуации с коронавирусом, сейчас у нас есть перебои с поставками, а своего производства в стране нет,

– сказал он.

Кроме того, карантин популяризировал двухколесный транспорт в Украине и привел к повышенному спросу. Это касается не только велосипедов, но самокатов, электро самокатов, моноколеса и тому подобное.

Прокат становится все популярнее

За несколько недель марта в Киеве совершили 24 тысячи поездок на арендованных двухколесных транспортах. В среднем такая поездка длительная дольше 20 минут на расстояние до 10 километров. Такие данные привели соучредитель BikeNow Алексей Кладов и генеральный директор Nextbike Роман Савьяк.

Велосипед расценивают как безопасный транспорт для себя, чтобы не контактировать с другими людьми. Это фактически индивидуальное средство передвижения. Человек берет велосипед и сам себе планирует маршрут,

– рассказал Роман Савьяк.

В 2020 году во Львове было 1,7 – 1,8 аренды на велосипед. Сейчас – 3,5 аренды на один велосипед в день. Это средний показатель по Европе.

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