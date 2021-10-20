Дефицит товаров в IKEA: компания сообщила, как долго это будет продолжаться

Шведская компания IKEA, которая продает товары для дома, заявила о проблемах с поставками товаров. Ожидается, что дефицит может продолжаться до августа 2022 года.

Больше всего проблем с поставками из Китая. Чтобы их решить, компания IKEA арендует грузовые контейнеры и меняет карту маршрута, чтобы привлечь другие поезда.

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Мы отправляли товары поездом из Китая в Европу, а также мы инвестировали во временные транзитные склады в Китае, Вьетнаме, Индии, Индонезии и Таиланде для поддержки производства... Здесь сложно что-то предсказать. Нужно каждый день находить лучшие решения,

– поделился пресс-секретарь IKEA.

Самым большим вызовом сейчас является дефицит контейнеров, который существенно поднял цену на перевозку, объясняют в компании.



IKEA ожидает, что проблемы будут продолжаться по крайней мере год / Фото Unsplash

Дефицит контейнеров