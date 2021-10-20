Больше всего проблем с поставками из Китая. Чтобы их решить, компания IKEA арендует грузовые контейнеры и меняет карту маршрута, чтобы привлечь другие поезда.
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Мы отправляли товары поездом из Китая в Европу, а также мы инвестировали во временные транзитные склады в Китае, Вьетнаме, Индии, Индонезии и Таиланде для поддержки производства... Здесь сложно что-то предсказать. Нужно каждый день находить лучшие решения,
– поделился пресс-секретарь IKEA.
Самым большим вызовом сейчас является дефицит контейнеров, который существенно поднял цену на перевозку, объясняют в компании.
IKEA ожидает, что проблемы будут продолжаться по крайней мере год / Фото Unsplash
Дефицит контейнеров
- Когда началась пандемия, контейнеры с товарами фактически застряли в портах США, поскольку некому было их разгружать – карантинные ограничения не позволяли.
- Через несколько месяцев США и Китай возобновили торговлю – в портах образовались огромные склады контейнеров, ведь их не успевали разгружать.
- Соответственно США возвращали контейнеры не сразу. Как сообщают в Китае, около 60% контейнеров все еще остаются в Соединенных Штатах, в то время как в Китае дефицит.
- Это привело к росту цен на перевозки, а затем и к удорожанию товаров. Производить новые контейнеры тоже не вариант – слишком дорого.