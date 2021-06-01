Дефицит полупроводников будет длиться годами, – генеральный директор Intel

Генеральный директор Intel повторил предупреждение о том, что глобальный дефицит чипов может длиться годами. По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, производственные мощности США сократились до 12% от мирового объема производства, по сравнению с 37% в 1990 году.
Дефицит чипов, который затормозил производство автомобилей и вызвал проблемы с цепями поставок в ряде других отраслей, включая сотовые телефоны и бытовую электронику, является результатом сбоев, вызванных COVID-19. Компании закрыли производственные мощности в первые дни пандемии, что ограничило их возможности по удовлетворению растущего спроса на продукцию.
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Хотя отрасль сделала шаги для решения ближайших проблем, экосистеме может понадобиться еще немного времени для решения проблемы нехватки литейных мощностей, подложек и компонентов,
– заявил генеральный директор Intel Пэт Гелсингер во время виртуальной сессии на выставке Computex в Тайбее.
Не первое предупреждение гендиректора Intel
Комментарии прозвучали немного больше месяца после того, как Гелсингер предположил, что дефицит продлится еще два года, пока не заработают новые производственные мощности.
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Intel, крупнейший в мире производитель микросхем по объему выручки, в марте обнародовал планы инвестировать 20 миллиардов долларов в два новых предприятия в Аризоне, которые будут открыты для внешних заказчиков.
Дефицит полупроводников: что известно
- Мир столкнулся с дефицитом полупроводников и первыми это на себе почувствовали автопроизводители. В частности, в феврале Tesla ненадолго остановила производство своей модели на автосборочном заводе в Калифорнии. В мае о приостановке производства заявили также Nissan, Suzuki и Mitsubishi.
- По данным консалтинговой компании AlixPartners, недостаток полупроводниковых чипов обойдется автомобилестроительной отрасли в 110 миллиардов долларов;
- Проблема дефицита полупроводниковых компонентов сейчас решается на самом высоком правительственном уровне во многих странах мира. В частности, Президент США Джо Байден поддерживает выделение 50 миллиардов долларов для поддержки производства полупроводников.
- На фоне этого, государства начали вести ожесточенную борьбу за драгоценный ресурс.