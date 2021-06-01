Дефицит чипов, который затормозил производство автомобилей и вызвал проблемы с цепями поставок в ряде других отраслей, включая сотовые телефоны и бытовую электронику, является результатом сбоев, вызванных COVID-19. Компании закрыли производственные мощности в первые дни пандемии, что ограничило их возможности по удовлетворению растущего спроса на продукцию.

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Хотя отрасль сделала шаги для решения ближайших проблем, экосистеме может понадобиться еще немного времени для решения проблемы нехватки литейных мощностей, подложек и компонентов,

– заявил генеральный директор Intel Пэт Гелсингер во время виртуальной сессии на выставке Computex в Тайбее.

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Комментарии прозвучали немного больше месяца после того, как Гелсингер предположил, что дефицит продлится еще два года, пока не заработают новые производственные мощности.

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Intel, крупнейший в мире производитель микросхем по объему выручки, в марте обнародовал планы инвестировать 20 миллиардов долларов в два новых предприятия в Аризоне, которые будут открыты для внешних заказчиков.

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