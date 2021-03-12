Муниципальный суд Праги признал национальную авиакомпанию Чехии – Czech Airlines – банкротом. Что случилось, читайте на Бизнес 24.

Почему компания стала банкротом

Инициатором банкротства стала сама авиакомпания. Czech Airlines признала свою несостоятельность обслуживать долги, накопившиеся за время пандемии коронавируса.

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Сколько задолжала компания

Общий долг авиакомпании составляет 68 миллионов евро:

30 миллионов евро Czech Airlines должна поставщикам услуг.

Еще 38 миллионов евро задолжала пассажирам за отмененные рейсы.

Что будет с рейсами

Компания уже вывела из флота большинство своих самолетов, и оставила только три воздушных судна для обслуживания ключевых маршрутов:

Прага – Киев;

Прага – Париж;

Прага – Москва;

Прага – Амстердам.

Как будут спасать компанию

Суд Праги своим решением назначил администратора по вопросам банкротства и создал кредитный комитет, в который вошли организация по техническому обслуживанию самолетов Czech Airlines Technics, крупнейший банк Чехии Česká spořitelna и агентство Air Word Services.

Ожидается, что Czech Airlines проведет реорганизацию компании, реструктуризацию долгов и продолжит свою деятельность.