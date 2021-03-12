Самая старая авиакомпания мира обанкротилась: Чехия хочет ее спасти
Муниципальный суд Праги признал национальную авиакомпанию Чехии – Czech Airlines – банкротом. Что случилось, читайте на Бизнес 24.
Источник:Liga.net
Почему компания стала банкротом
Инициатором банкротства стала сама авиакомпания. Czech Airlines признала свою несостоятельность обслуживать долги, накопившиеся за время пандемии коронавируса.
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Сколько задолжала компания
Общий долг авиакомпании составляет 68 миллионов евро:
- 30 миллионов евро Czech Airlines должна поставщикам услуг.
- Еще 38 миллионов евро задолжала пассажирам за отмененные рейсы.
Что будет с рейсами
Компания уже вывела из флота большинство своих самолетов, и оставила только три воздушных судна для обслуживания ключевых маршрутов:
- Прага – Киев;
- Прага – Париж;
- Прага – Москва;
- Прага – Амстердам.
Как будут спасать компанию
Суд Праги своим решением назначил администратора по вопросам банкротства и создал кредитный комитет, в который вошли организация по техническому обслуживанию самолетов Czech Airlines Technics, крупнейший банк Чехии Česká spořitelna и агентство Air Word Services.
Ожидается, что Czech Airlines проведет реорганизацию компании, реструктуризацию долгов и продолжит свою деятельность.
Что известно о Czech AirlinesЭто старейшая авиакомпания в мире. Она основана в 1923 году и имеет более 500 сотрудников. До пандемии коронавируса компания приносила миллиардные прибыли.
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