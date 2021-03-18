Желтый для умных, зеленый – для спокойных: как цвет помогает в маркетинге
С помощью правильно цвета можно заинтересовать правильных клиентов. Как подобрать удачный цвет, читайте на Бизнес 24.
Источник:Entrepreneur
Цвет влияет на людей. Это доказали в ряде исследований, которые теперь используют маркетологи, чтобы определить лучшие оттенки для реклам, продуктов, веб-сайтов и тому подобное.
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С помощью цвета можно существенно увеличить продажи. Например, импульсивные покупатели лучше реагируют на красный, оранжевый, черный и синий, а покупатели, которые планируют свои покупки, лучше реагируют на светло-розовый, светло-голубой и темно-синий цвета.
Как использовать цвет
Кто ваш клиент
Допустим вы продаете книги для детей. Но не дети покупают эти книги, а их родители и бабушки с дедушками. Поэтому сами книги могут быть в ярких цветах для детей. А реклама, веб-сайт, различные листовки должны быть ориентированы на родителей малыша.
В таком случае можно использовать следующие цвета:
- голубой (передает уверенность)
- розовый (безопасность)
- желтый (счастье, веселье).
Как действуют разные цвета
Красный
Клиенты, которые предпочитают красный, как правило, открыты и динамические. Красный цвет связан с привлекательными ароматами; красный также отвечает за сексуальные предпочтения, чувство достоинства и гордости.
Желтый
Клиенты, которые выбирают желтый цвет, как правило, интеллектуалы. Этот цвет также излучает тепло и вдохновения.
Зеленый
Потребители, которые предоставляют приоритет зеленому цвету, любят природу, свежесть и практичность. А те, кто выбирает зеленый с синим оттенком – имеют аналитический склад ума и спокойный характер.
Синий
Люди, которые отдают предпочтение синему во всех его оттенках, хорошо контролируют свои эмоции. Это также любимый цвет детей и молодежи. Он отражает спокойствие. Его рекомендуют для бытовых товаров, что имеют длительный срок службы.
Оранжевый
Люди, которые покупают оранжевые продукты, как правило, веселые. Это цвет действия, экспрессии и щедрости.
Фиолетовый
Люди, которые тяготеют к фиолетовому, имеют творческую натуру. А также религиозные. Этот цвет широко применяют в парфюмерной индустрии для женщин. Считается самым сексуальным цветом из всех.
Коричневый
Большинство упорядоченных и дисциплинированных клиентов присматриваются к коричневому. Этот цвет также ассоциируют со стабильной и здоровой жизнью.
Черный
Клиенты, которые предпочитают черный, консервативные, им нравится элегантность и благоразумие.
Белый
Люди, которые выбирают белый, изысканные и склонны быть закрытыми.
Серый
Клиенты, которые выбирают серый цвет, довольно пассивны.
Розовый
Клиент, который выбирает розовый, ценит женственность, изысканность и вежливость.
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Золотой
При покупке хлеба, круп, меда, клиенты больше обращают внимание, если на упаковке есть имеет золотой цвет.
Бирюзовый
Особенно популярен цвет среди женщин в сочетании с белым или розовым. Этот цвет связан с продуктами красоты и женственностью, свежестью и чистотой.
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