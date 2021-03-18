С помощью правильно цвета можно заинтересовать правильных клиентов. Как подобрать удачный цвет, читайте на Бизнес 24.

Цвет влияет на людей. Это доказали в ряде исследований, которые теперь используют маркетологи, чтобы определить лучшие оттенки для реклам, продуктов, веб-сайтов и тому подобное.

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С помощью цвета можно существенно увеличить продажи. Например, импульсивные покупатели лучше реагируют на красный, оранжевый, черный и синий, а покупатели, которые планируют свои покупки, лучше реагируют на светло-розовый, светло-голубой и темно-синий цвета.

Как использовать цвет

Кто ваш клиент

Допустим вы продаете книги для детей. Но не дети покупают эти книги, а их родители и бабушки с дедушками. Поэтому сами книги могут быть в ярких цветах для детей. А реклама, веб-сайт, различные листовки должны быть ориентированы на родителей малыша.

В таком случае можно использовать следующие цвета:

голубой (передает уверенность)

розовый (безопасность)

желтый (счастье, веселье).

Как узнать больше о своем клиенте, чтобы сделать именно то предложение, которое ему аукнется? Постройте портрет идеального клиента и расширит существующую базу контактов благодаря Вig Data-технологиям от Киевстар Бизнес.

Как действуют разные цвета

Красный

Клиенты, которые предпочитают красный, как правило, открыты и динамические. Красный цвет связан с привлекательными ароматами; красный также отвечает за сексуальные предпочтения, чувство достоинства и гордости.

Желтый

Клиенты, которые выбирают желтый цвет, как правило, интеллектуалы. Этот цвет также излучает тепло и вдохновения.

Зеленый

Потребители, которые предоставляют приоритет зеленому цвету, любят природу, свежесть и практичность. А те, кто выбирает зеленый с синим оттенком – имеют аналитический склад ума и спокойный характер.

Синий

Люди, которые отдают предпочтение синему во всех его оттенках, хорошо контролируют свои эмоции. Это также любимый цвет детей и молодежи. Он отражает спокойствие. Его рекомендуют для бытовых товаров, что имеют длительный срок службы.

Оранжевый

Люди, которые покупают оранжевые продукты, как правило, веселые. Это цвет действия, экспрессии и щедрости.

Фиолетовый

Люди, которые тяготеют к фиолетовому, имеют творческую натуру. А также религиозные. Этот цвет широко применяют в парфюмерной индустрии для женщин. Считается самым сексуальным цветом из всех.

Коричневый

Большинство упорядоченных и дисциплинированных клиентов присматриваются к коричневому. Этот цвет также ассоциируют со стабильной и здоровой жизнью.

Черный

Клиенты, которые предпочитают черный, консервативные, им нравится элегантность и благоразумие.

Белый

Люди, которые выбирают белый, изысканные и склонны быть закрытыми.

Серый

Клиенты, которые выбирают серый цвет, довольно пассивны.

Розовый

Клиент, который выбирает розовый, ценит женственность, изысканность и вежливость.

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Золотой

При покупке хлеба, круп, меда, клиенты больше обращают внимание, если на упаковке есть имеет золотой цвет.

Бирюзовый

Особенно популярен цвет среди женщин в сочетании с белым или розовым. Этот цвет связан с продуктами красоты и женственностью, свежестью и чистотой.