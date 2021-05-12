Цукерберг не объяснил, почему решил выбрать такое имя. Второе животное он назвал Макс.

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Что интересно, фото животных собрало вдвое больше реакций, чем снимок его детей. Козлов облюбовали 1,3 миллиона пользователей.

В комментариях активно обсуждают и шутят с имя. Люди даже присылают фото своих животных и предлагают Цукербергу "жен для его козлов".

Животные Цукерберга: интересно

  • Еще в 2011 году в СМИ обсуждали странное решение Цукерберга. Он решил употреблять мясо только тех животных, которых убьет сам.
  • Более того, Цукерберг даже учился у фермеров, как правильно забивать животных.
  • Тогда Цукерберг разводил коз, кур и свиней. Однажды он опубликовал в соцсети фото убитой курицы. Это было не для развлечения – миллиардер под фото поделился рецептом приготовления.