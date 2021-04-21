Полицейского Дерека Шовина суд признал виновным в убийстве Джорджа Флойда, которое случилось в мае 2020 года. Тогда он с жестокостью коленом придушил темнокожего американца. Самые высокие американские руководители бизнеса быстро отреагировали на решение суда.

Многие из них высказались, что это решение – только начало борьбы с институциональным расизмом. Они призывали к активным действиям.

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Марк Цукерберг, Facebook

Всего через несколько минут после оглашения приговора генеральный директор Facebook Марк Цукерберг опубликовал свои мысли, касающиеся Флойда и его окружения.



Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг / Фото Panoramic

Он добавил, что приговор был "частью большей борьбы против расизма и несправедливости". Накануне вынесения приговора Facebook объявил новые правила модерирования контента. В сети "удалят контент, который восхваляет, празднует или высмеивает смерть Джорджа Флойда".

Джефф Безос, Amazon

Руководство компании Amazon написало в твиттере, что этот приговор был " небольшой, но важной победой в масштабной борьбе против расизма и социальной несправедливости".



Генеральный директор Amazon Джефф Безос / Фото Getty Images

Тим Кук, Apple

Генеральный директор Apple Тим Кук написал в твиттере цитату Мартина Лютера Кинга-младшего: "Справедливость для чернокожих людей не будет поступать в общество только через решения судов или фонтанов политического ораторского искусства".



Генеральный директор Apple Тим Кук / Фото Getty Images

" Справедливость для чернокожих невозможно достичь без радикальных изменений в структуре общества ", - написал Кук.

Мелинда и Билл Гейтс, Microsoft

Жена миллиардера Билла Гейтса – Мелинда – вместе с мужем написала, что приговор – "только начало".

"Как бы важно это ни было, но приговор не был справедливостью. Если бы это было так – Джордж Флойд был бы жив сегодня", – написала она.



Мелинда и Билл Гейтс / Фото geektimes

Брэд Смит, президент Microsoft

Президент Microsoft Брэд Смит сказал, что "для нации предстоит долгий путь, прежде чем она установит справедливость, которую заслуживают чернокожие американцы" .



Президент Microsoft Брэд Смит / Фото Bloomberg

Он добавил, что "ни одно судебное решение не может вернуть Флойда к жизни или вернуть назад боль и травмы, пережитые его семьей, которые все еще ощущаются по всей стране и во всем мире". Однако этот приговор был "шагом вперед в признании болезненных истин".

Кевин Джонсон, Starbucks

В письме американских партнеров генеральный директор Starbucks Кевин Джонсон выразил свое мнение. "Приговор не успокоит напряженного горя, усталости и разочарования, которые испытывают многие наши чернокожие и афроамериканские партнер ы " , – сказал он.



Генеральный директор Starbucks Кевин Джонсон / Фото ABC

Он признал, что вердикт является шагом вперед в подотчетности, пока американцы не столкнутся с уродливыми реалиями и коренными причинами.

"Мы не можем сидеть сбоку ни как отдельные лица, ни как компания", – добавил он.

Эрик Юань, Zoom

Генеральный директор Zoom Эрик Юань заявил, что вторник был "значимым в достижении справедливости, хотя чернокожие общины продолжают испытывать целенаправленных актов насилия".



Генеральный директор Zoom Эрик Юань / Фото Zoom

Он призвал работников заботиться о своем психическом здоровье и обращаться к менеджерам, если им нужна поддержка.

Джек Дорси, Twitter

Twitter призвал людей "продолжать углублять солидарность и преданность борьбе с расовой несправедливостью".



Джек Дорси / Фото wgoqatar

Дара Хосровшахи, Uber

"Сегодня это подотчетность и важный шаг на пути к справедливости. Однако это лишь один шаг", – написал в твиттере Дара Хосровшахи.

" Я продолжаю помнить о семье Джорджа Флойда – несправедливость их потери не изменится из-за этой новости. Нам всем надо делать больше", – подытожил он.