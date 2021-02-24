Группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции в размере 68 миллионов долларов. Лид-инвестором стал фонд Volition Capital, а соинвестором – фонд Horizon Capital.

Фонд Volition Capital инвестирует в быстрорастущие технологические компании, которые работают над развитием бизнеса в Северной и Латинской Америке. В то же время фонд Horizon Capital уже более 25 лет поддерживает растущие компании в странах Европы.

Интересно Конкурент Tesla: компания Lucid Motors выйдет на IPO с оценкой в ​​24 миллиарда долларов

Представители группы компаний Creatio заверили, что существенных изменений не будет – команда, менеджмент, стратегия компании и видение продуктов остаются такими же.

Справка. Creatio – это SaaS-платформа. Ее разработала украинская компания Terrasoft. Creatio объединяет 2 функции: системы управления взаимоотношениями с клиентами и системы управления бизнес-процессами.

На что потратят деньги

Их направят на укрепление позиции Creatio на глобальном рынке, которая лидирует – low-code решений для управления процессами и CRM. Также усилят R & D и развитие партнерской экосистемы в 110 странах мира.

Соучредитель и CEO Creatio Екатерина Костерева отметила, что компания видит будущее, в котором каждый сможет автоматизировать бизнес-идеи за считанные минуты.

Сейчас для бизнес- и IT-лидеров критически важно не упустить время и с помощью технологий трансформировать свои организации в low-code-компании,

– сказала Костерева.

По ее словам, полученные инвестиции помогут еще быстрее воплощать в жизнь видение компании. В частности, Creatio хочет "создать мир, в котором любая компания сможет с легкостью автоматизировать, изменять и улучшать свои бизнес-процессы".

К теме Украинская компания Ajax Systems объявила о намерениях выйти на IPO: детали

Потенциал low-code платформ

Управляющий партнер Volition Capital Шон Кантуэлл заметил, что рынок low-code платформ для управления процессами и CRM имеет колоссальный потенциал роста.

Аналитики прогнозировали, что объем мирового рынка low-code платформ до 2030 года достигнет 187 миллиардов долларов.

"Мы уверены, что в Creatio есть все необходимое для выполнения своих амбициозных планов роста – первоклассная и преданная своим клиентам команда, инновационный продукт и последовательность в реализации целей", – подытожила основательница и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна.

Коротко о компаниях

Terrasoft – входить в группу компаний Creatio и является производитель low-code платформы Creatio для управления бизнес-процессами и CRM. Штат Terrasoft насчитывает более 600 работников. В то же время клиенты и партнеры представлены более чем в 110 странах мира.

Volition Capital – инвестиционная компания. Она работает на ринке Северной Америки и управляет активами на сумму более 1,1 миллиарда долларов. Volition отдает предпочтение тем компаниям, у которых быстрая динамика роста.

Horizon Capital – инвестиционная компания в Центральной и Восточной Европе. Она управляет 4 фондами прямых инвестиций с активами более 850 миллионов долларов.