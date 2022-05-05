Джеймс Куинси заявил, что при таком сценарии бизнес компании в России в какой-то момент полностью исчезнет. Соответствующее заявление он сделал на саммите для топовых менеджеров компаний, которые в Лондоне организовало издание The Wall Street Journal.

Стоит отметить Крупнейшая японская нефтеперерабатывающая компания отказалась сотрудничать с Россией

Гендиректор Coca-Cola о работе компании в России

Компания Coca-Cola столкнулась с критикой со стороны потребителей, поскольку она медленно принимала решение о приостановке продаж на территории государства-агрессора после полномасштабного военного вторжения в Украину. В то же время Куинси подверг сомнению влияние таких компаний, как Coca-Cola, в контексте влияния на правительства.

Символизм важен, но он не будет решающим фактором,

– заявил генеральный директор Coca-Cola.

Coca-Cola и Россия

8 марта 2022 года компания Coca-Cola сообщила об остановке своего бизнеса в России. Таким образом, американская корпорация присоединилась к сотням иностранных фирм, которые в разной форме отказались сотрудничать с государством-агрессором.

К теме! По состоянию на 5 мая, стоимость ценных бумаг Coca-Cola колеблется на уровне 65,03 доллара за штуку. При этом рыночная капитализация американской корпорации составляет 281,9 миллиарда долларов, согласно Yahоo! Finance.

После решения американской компании в России заявили о намерении создать свою собственную кока-колу. Такая идея возникла у завода "Арктична вода". Сообщают, что технологи российского предприятия уже приступили к работе по увеличению количества вкусов сладких газированных напитков. Например, в ассортименте ямальской газировки появится и российская "Кока-кола".

После решения компании Coca-Cola остановить свой бизнес в России, ее главный конкурент PepsiCo тоже заявил о прекращении сотрудничества с российским сегментом. Согласно данным Reuters, Pepsi прекратит рекламную деятельность и не будет продавать свои напитки на территории государства-агрессора.

Интересно – в Испании задержан Анатолий Шарий: смотреть видео