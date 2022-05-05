Джеймс Куинси заявил, что при таком сценарии бизнес компании в России в какой-то момент полностью исчезнет. Соответствующее заявление он сделал на саммите для топовых менеджеров компаний, которые в Лондоне организовало издание The Wall Street Journal.
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Компания Coca-Cola столкнулась с критикой со стороны потребителей, поскольку она медленно принимала решение о приостановке продаж на территории государства-агрессора после полномасштабного военного вторжения в Украину. В то же время Куинси подверг сомнению влияние таких компаний, как Coca-Cola, в контексте влияния на правительства.
Символизм важен, но он не будет решающим фактором,
– заявил генеральный директор Coca-Cola.
Coca-Cola и Россия
8 марта 2022 года компания Coca-Cola сообщила об остановке своего бизнеса в России. Таким образом, американская корпорация присоединилась к сотням иностранных фирм, которые в разной форме отказались сотрудничать с государством-агрессором.
После решения американской компании в России заявили о намерении создать свою собственную кока-колу. Такая идея возникла у завода "Арктична вода". Сообщают, что технологи российского предприятия уже приступили к работе по увеличению количества вкусов сладких газированных напитков. Например, в ассортименте ямальской газировки появится и российская "Кока-кола".
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