Голосовая соцсеть Clubhouse привлекла большие инвестиции во время нового раунда C. Лидером и главным инвестором стал Эндрю Чен из венчурной компании Andreessen Horowitz.

Вместе с ним – еще новые крупные инвесторы, такие как DST Global, Tiger Global и Elad Gil.

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Известно, что компания хочет направить инвестиции на расширение команды, которая уже увеличилась в 2021 году в 4 раза.

Также Clubhouse хочет запустить программы, с помощью которых создатели контента смогут зарабатывать деньги.

Стартап пока официально не сообщил оценку и размер привлеченных инвестиций. Однако в СМИ сообщают, что говорится о 4 миллиарда долларов. Так считают из-за последних событий.

Важно! Дело в том, что 7 апреля Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Clubhouse планировал привлечь инвестиции с оценкой в ​​4 миллиарда долларов. Тогда голосовую сеть якобы хотел приобрести Twitter.

Новая сеть Clubhouse: коротко