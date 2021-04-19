Clubhousе привлек крупные инвестиции: раунд возглавил фонд Andreessen Horowitz
Голосовая соцсеть Clubhouse привлекла большие инвестиции во время нового раунда C. Лидером и главным инвестором стал Эндрю Чен из венчурной компании Andreessen Horowitz.
Источник:Clubhouse
Вместе с ним – еще новые крупные инвесторы, такие как DST Global, Tiger Global и Elad Gil.
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Известно, что компания хочет направить инвестиции на расширение команды, которая уже увеличилась в 2021 году в 4 раза.
Также Clubhouse хочет запустить программы, с помощью которых создатели контента смогут зарабатывать деньги.
Стартап пока официально не сообщил оценку и размер привлеченных инвестиций. Однако в СМИ сообщают, что говорится о 4 миллиарда долларов. Так считают из-за последних событий.
Новая сеть Clubhouse: коротко
- Сеть запустили в апреле 2020 года Пол Дэвисон и Рохан Сет.
- Сейчас к сервису можно присоединиться только по приглашению другого пользователя. Также Clubhouse пока работает только на iOS. Стоит отметить, что компания уже работает над Android-версией.
- Сеть вызвала сильную конкуренцию – Twitter, Facebook, LinkedIn и Slack уже также заявили о разработке сервисов для голосового общения.
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