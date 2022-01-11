В "Цитрусе" прокомментировали судебный запрет на использование их торговой марки и сайта
Источник:AIN.ua
Хозяйственный суд Киева по иску компании "Е-Тикетс Сервис Украина" запретил ООО "ЗТ-Инвест" (группа компаний "Цитрус") пользоваться рядом торговых марок, в том числе доменным именем сайта компании.
По словам совладельца "ЗТ-Инвест" Геннадия Корбана, розничная сеть компании теперь должна прекратить реализацию своей продукции под торговой маркой "Цитрус". Однако представители "Цитрус" заявили, что компания, против которой был подан этот иск, не входит в группу компаний "Цитрус", сам "Цитрус" не использует такие торговые марки, а магазины продолжат работать в штатном режиме.
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Решение суда
Суд запретил какую-либо деятельность под товарными знаками как кириллицей, так и латиницей, в частности "CITRUS" и "CITRUS discount". Кроме того, хостинговую компанию "Интернет Инвест" обязали установить в Реестре доменных имен режимы clientHold и serverHold для доменного имени citrus.ua, а также запретить какие-либо действия с сайтом до полного разрешения судебного спора.
Реакция "Цитрус"
Представители "Цитрус" заявили, что торговая марка, которую Геннадий Корбан прикрепил к своей публикации в фейсбуке, не спорна и принадлежит совсем другой компании на законных основаниях, а решение суда не повлияет на работу ритейлера.
Скорость вынесения решения позволяет задуматься о том, что судью ввели в заблуждение, поскольку ответчик не был уведомлен о рассмотрении дела, не был на заседании, и он не смог донести судье свою позицию,
– заявили в "Цитрус".
Кроме того, по убеждению компании, "частные исполнители", так стремившиеся выполнять решения суда, не имеют полномочий его выполнять. К слову, "Цитрус" уже предоставил необходимые процессуальные документы для обжалования решения. На действия исполнителей поданы жалобы в правоохранительные органы, а также в Министерство юстиции.
Контекст
- В марте 2021 года в компании "Цитрус" сменились владельцы: 50% юрлица "ЗТ-Инвест" (одного из основных) стал бизнесмен Геннадий Корбан.
- Второй совладелец Григорий Топал тогда заявил, что не признает законность этой сделки и будет оспаривать ее в суде. В "Цитрусе" добавили, что "ЗТ-Инвест" принадлежит лишь часть второстепенных активов, не влияющих ни на операционную деятельность, ни на оборотные активы компании.
- В октябре 2021 года суд признал недействительной передачу 50% Геннадию Корбану, на что бизнесмен подал апелляцию, которую проиграл 22 декабря 2021 года.