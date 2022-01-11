По словам совладельца "ЗТ-Инвест" Геннадия Корбана, розничная сеть компании теперь должна прекратить реализацию своей продукции под торговой маркой "Цитрус". Однако представители "Цитрус" заявили, что компания, против которой был подан этот иск, не входит в группу компаний "Цитрус", сам "Цитрус" не использует такие торговые марки, а магазины продолжат работать в штатном режиме.

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Решение суда

Суд запретил какую-либо деятельность под товарными знаками как кириллицей, так и латиницей, в частности "CITRUS" и "CITRUS discount". Кроме того, хостинговую компанию "Интернет Инвест" обязали установить в Реестре доменных имен режимы clientHold и serverHold для доменного имени citrus.ua, а также запретить какие-либо действия с сайтом до полного разрешения судебного спора.

Реакция "Цитрус"

Представители "Цитрус" заявили, что торговая марка, которую Геннадий Корбан прикрепил к своей публикации в фейсбуке, не спорна и принадлежит совсем другой компании на законных основаниях, а решение суда не повлияет на работу ритейлера.

Скорость вынесения решения позволяет задуматься о том, что судью ввели в заблуждение, поскольку ответчик не был уведомлен о рассмотрении дела, не был на заседании, и он не смог донести судье свою позицию,

– заявили в "Цитрус".

Кроме того, по убеждению компании, "частные исполнители", так стремившиеся выполнять решения суда, не имеют полномочий его выполнять. К слову, "Цитрус" уже предоставил необходимые процессуальные документы для обжалования решения . На действия исполнителей поданы жалобы в правоохранительные органы, а также в Министерство юстиции.

Контекст