Цифровизация украинского туристического бизнеса: Google приглашает на бесплатный онлайн-курс

Google Украина приглашает предпринимателей туристической отрасли получить новые цифровые знания благодаря бесплатному онлайн-курсу "Google для туризма: развитие бизнеса онлайн". Инициатива создана в рамках обязательств компании поддерживать местный бизнес в Украине и помочь ему открыть собственный потенциал с помощью технологий, инструментов и учебных ресурсов Google.

Это уже не первая подобная инициатива компании – весной 2021 года была успешно проведена серия тренингов, и 98% участников отметили практичность и полезность курса. Второй этап разработан специально для малого и среднего туристического бизнеса, включая гостинично-ресторанный сектор.

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Что известно об онлайн-курсе от Google Украина

Местный бизнес является очень важным для развития украинского общества, однако пандемия внесла существенные коррективы и заставила владельцев предприятий адаптироваться к новым условиям. Сейчас жизненно необходимыми для бизнеса являются цифровые навыки, которые помогают оставаться на плаву, продвигать собственное дело и соответствовать современным требованиям рынка.

На протяжении онлайн-курса участники смогут узнать, как расширить свой бизнес, создать и развивать сайт компании, а также эффективно использовать цифровые инструменты для маркетинга и настройки рабочих процессов.

Структура курса "Google для туризма: развитие бизнеса онлайн"

Курс состоит из 7 еженедельных онлайн-тренингов. Объем обучения – 18 часов практических занятий от экспертов следующих отраслей:

реклама;

социальные медиа;

оптимизация сайтов;

фотографирование;

инструменты Google.

По словам организаторов, онлайн-курс подойдет как для начинающих, так и для опытных онлайн-предпринимателей. Первое занятие состоится уже 9 сентября 2021 года в 16:00, а зарегистрироваться на "Google для туризма: развитие бизнеса онлайн" может каждый желающий по ссылке.