Цифровизация украинского туристического бизнеса: Google приглашает на бесплатный онлайн-курс
Источник:Google Украина
Google Украина приглашает предпринимателей туристической отрасли получить новые цифровые знания благодаря бесплатному онлайн-курсу "Google для туризма: развитие бизнеса онлайн". Инициатива создана в рамках обязательств компании поддерживать местный бизнес в Украине и помочь ему открыть собственный потенциал с помощью технологий, инструментов и учебных ресурсов Google.
Это уже не первая подобная инициатива компании – весной 2021 года была успешно проведена серия тренингов, и 98% участников отметили практичность и полезность курса. Второй этап разработан специально для малого и среднего туристического бизнеса, включая гостинично-ресторанный сектор.
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Что известно об онлайн-курсе от Google Украина
Местный бизнес является очень важным для развития украинского общества, однако пандемия внесла существенные коррективы и заставила владельцев предприятий адаптироваться к новым условиям. Сейчас жизненно необходимыми для бизнеса являются цифровые навыки, которые помогают оставаться на плаву, продвигать собственное дело и соответствовать современным требованиям рынка.
На протяжении онлайн-курса участники смогут узнать, как расширить свой бизнес, создать и развивать сайт компании, а также эффективно использовать цифровые инструменты для маркетинга и настройки рабочих процессов.
Структура курса "Google для туризма: развитие бизнеса онлайн"
Курс состоит из 7 еженедельных онлайн-тренингов. Объем обучения – 18 часов практических занятий от экспертов следующих отраслей:
- реклама;
- социальные медиа;
- оптимизация сайтов;
- фотографирование;
- инструменты Google.
По словам организаторов, онлайн-курс подойдет как для начинающих, так и для опытных онлайн-предпринимателей. Первое занятие состоится уже 9 сентября 2021 года в 16:00, а зарегистрироваться на "Google для туризма: развитие бизнеса онлайн" может каждый желающий по ссылке.