Отмечается, что при этом компания продолжает работу в Украине – здесь у Netcracker работает большой R&D (Research & Development). Об этом на своей странице в телеграмме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Железный занавес плотнее закрывает Россию

Netcracker уделяла особое внимание учебным центрам для студентов – это было важной составляющей процесса найма для компании. Людей обучали с нуля и брали на работу. Однако отныне таких центров на России не будет.

Что известно о компании Netcracker

Netcracker Technology – разработчик уникальных IT-решений для телеком-операторов по всему миру. Создает десятки инновационных продуктов и является мировым лидером в области решений BSS/OSS, готовых к использованию в облаке.

Добавим, что клиентами Netcracker были десятки крупных российских компаний. Впрочем теперь передовые мировые продукты и решения, из-за полномасштабной войны России против Украины, будут им недоступны.