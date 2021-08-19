Чтобы способствовала позитивным изменениям: 7 правил конструктивной критики

Критика – это палка с двумя концами. С одной стороны она приводит к стрессу и разочарованиям, а с другой – помогает расти и развиваться.

Но последнего результата можно ожидать лишь тогда, когда критика является конструктивной, а тот, кто критикует, имеет хорошие намерения. Эти 7 правил помогут вам произвести приятное впечатление, развить хорошую репутацию, а также будут способствовать развитию людей на пути к их успеху.

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Прямолинейность

Не нужно замаскировывать критику, делая какие-то намеки, или же высказываться в пассивно-агрессивной форме. Так вы лишь заставите собеседника чувствовать себя растерянным и униженным.

Вместо этого выскажитесь прямо, объяснив то, что вы на самом деле имеете в виду.

Конкретика

Избегайте высказываний вроде "Ты все делаешь неправильно". Это неточное формирование и оно почти всегда звучит как обесценивание, поэтому плохо воспринимается.

Лучше будьте как можно конкретнее и укажите на то, что нужно исправить или улучшить.

Внимание на действиях человека, а не на его личности

Критикуя личность человека, вы заставите его чувствовать себя плохо. Такая стратегия не поможет вам вдохновить своего собеседника на позитивные перемены. Откажитесь от этого и сосредоточьтесь исключительно на действиях человека.

Конструктивная критика способствует развитию / Фото unsplash

Не говорите кому-то, что он ошибается

Сказать человеку, что он полностью неправ, означает создать сопротивление и сделать критику дискуссионной. Вместо того, чтобы объявлять действия собеседника неправильными, лучше посоветуйте, каким образом их можно улучшить. В конце концов понятие правильного решения проблемы всегда является очень противоречивым.

Найдите повод для похвалы

Подавайте критику по "принципу бутерброда":

сначала скажите что-нибудь приятное;

затем выскажите критику;

и напоследок сделайте человеку еще один комплимент, или скажите что-то позитивное.

Высказывайте предложения, а не требования

Критика лучше воспринимается, если звучит как совет или предложение. Не используйте фразы с прямым требованием, такие как: "Ты мог бы быть продуктивнее, если бы сделал это по другому".

Ведите диалог

Не критикуйте собеседника однобоко, лучше пригласите на разговор. Выслушайте его, чтобы понять, почему возникла проблема, и обсудите с ним все вопросы. Таким образом человек будет чувствовать, что его мнение и чувства важны.

Как правильно реагировать на критику

Прежде чем реагировать на критику, определите, является ли она конструктивной. Для этого пропустите ее через 3 фильтра:

Фильтр пользы: несет ли эта критика в себе какую-то пользу для вас?

Фильтр заботы: заботится ли критик таким образом о ваших интересах?

Фильтр важности: важна ли эта критика сейчас и актуальна для вас?

Если хотя бы один из этих пунктов получит положительный ответ, можете быть уверенными, что вас критикуют не безосновательно и вам стоит прислушаться к словам своего критика. Зато, если все ответы "нет", скорее всего она является неконструктивной.