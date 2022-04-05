Чтобы не закрывали магазины: торговым сетям дадут льготные кредиты до 1 миллиарда
В условиях войны правительство пытается поддержать бизнес, чтобы он продолжал работу. В частности, приняли решение предоставлять торговым сетям льготные кредиты до 1 миллиарда гривен.
Кабинет министр 5 апреля провел заседание. На нем премьер Денис Шмыгаль отметил, что продовольственные сети фактически стали объектами критической инфраструктуры, информирует 24 канал.
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Торговым сетям будут предоставлять льготные кредиты
Шмыгаль заявил, что правительство тесно сотрудничает с такими сетями, чтобы во всех городах и селах были продукты, социальные товары и вещи первой необходимости. Он отметил, магазины сейчас столкнулись со многими форс-мажорами и проблемами. Поэтому власть будет помогать.
Принимаем постановление, которое дает возможность торговым сетям привлечь льготные кредиты до 1 миллиарда гривен сроком на 1 год под 5% годовых,
– сообщил премьер-министр.
Он добавил, что это позволит пополнить оборотные деньги, не закрывать магазины и вовремя рассчитываться за продукты с украинскими производителями.
Заседание правительства 5 апреля: смотрите видео
К слову, с начала полномасштабной войны все украинцы объединились ради общей цели – победы над оккупантами. Бизнес продолжает выполнять свои обязанности перед государством и поддерживает экономику, в частности исправно платит налоги. Даниил Гетманцев отчитался о показателях поступлений в бюджет за первый квартал 2022 года – удалось обеспечить рост доходов по сравнению с 2021 годом почти на треть.
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