Компания сообщила некоторым инженерам, работающим в отделах разработки программного обеспечения, о бонусах, которые будут выдаваться в виде акций. Они будут полностью переданы сотрудникам в течение 4 лет , что обеспечит мотивацию продолжать работу в Apple.

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Apple дарит акции лучшим сотрудникам

Компания выдала инженерам акции как награду за их высокие показатели. Ряд специалистов получили бонусы стоимостью 80, 100 или 120 тысяч долларов, а самые востребованные – активы на сумму 180 тысяч долларов . Выплаты не являются частью обычного компенсационного пакета Apple, включающего в себя базовую зарплату, фондовые единицы и финансовые награды.

Ранее компания уже выплачивала дополнительные финансовые награды сотрудникам, однако размер последней выплаты акциями является нетипичным для Apple. Их получили от 10 до 20% инженеров в разных отделах.

Добавим, что Apple сегодня является самой дорогой компанией мира и постоянно конкурирует с другими корпорациями Кремниевой долины. Однако именно Meta является самой большой угрозой, что касается квалифицированных кадров. По данным издания Bloomberg, за последние несколько месяцев компания Цукерберга переманила к себе около 100 инженеров из Apple.