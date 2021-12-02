Чтобы быстро расти, нужны лучшие таланты, – Влад Яценко об основных факторах успеха стартапов

Украинец Влад Яценко является соучредителем британского финтех-стартапа Revolut. Летом 2021 года он попал в глобальный рейтинг миллиардеров Forbes, где его состояние оценили в 1,1 миллиарда долларов.

Ныне Revolut оценивают в 33 миллиарда долларов, что делает компанию, основанную украинцем, крупнейшей частной технологической компанией в истории Великобритании. В эксклюзивном интервью 24 каналу Влад Яценко рассказал о планах Revolut и о том, что на самом деле делает стартапы успешными. Полную версию читайте по ссылке.

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Что делает стартапы успешными

По словам Влада Яценко, есть много факторов, которые могут уничтожить стартап, поэтому большинство из них и терпят неудачу. Чтобы выжить, нужно активно расти, а чтобы расти – необходима команда сотрудников высшего класса. Это должны быть талантливые, трудолюбивые, настойчивые и целеустремленные люди, всегда способные довести дело до конца.

Если вы нанимаете посредственных людей, у вас будет посредственная команда, и вы дрейфуете,

– подчеркнул Влад Яценко.

Украинец отметил, что Revolut сейчас находится в поиске лучших талантов в Украине.

Напомним, в мае 2021 года компания запустила возможность денежных переводов в Украину, а в сентябре зарегистрировала здесь юридическое лицо. Директором украинского представительства стал сам Влад Яценко.