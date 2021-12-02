Ныне Revolut оценивают в 33 миллиарда долларов, что делает компанию, основанную украинцем, крупнейшей частной технологической компанией в истории Великобритании. В эксклюзивном интервью 24 каналу Влад Яценко рассказал о планах Revolut и о том, что на самом деле делает стартапы успешными. Полную версию читайте по ссылке.
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Что делает стартапы успешными
По словам Влада Яценко, есть много факторов, которые могут уничтожить стартап, поэтому большинство из них и терпят неудачу. Чтобы выжить, нужно активно расти, а чтобы расти – необходима команда сотрудников высшего класса. Это должны быть талантливые, трудолюбивые, настойчивые и целеустремленные люди, всегда способные довести дело до конца.
Если вы нанимаете посредственных людей, у вас будет посредственная команда, и вы дрейфуете,
– подчеркнул Влад Яценко.
Украинец отметил, что Revolut сейчас находится в поиске лучших талантов в Украине.
Напомним, в мае 2021 года компания запустила возможность денежных переводов в Украину, а в сентябре зарегистрировала здесь юридическое лицо. Директором украинского представительства стал сам Влад Яценко.
Чем занимается компания RevolutRevolut – финтех-компания, предлагающая услуги необанка. Основана в 2015 году, а штаб-квартира находится в Лондоне. Занимается обменом валют, платежными картами, торговлей акциями, криптовалютами и так далее.
В июле 2021 года перешла из статуса единорога в лигу декакорнов , получив оценку рыночной капитализации в 33 миллиарда долларов.