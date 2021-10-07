Что заставляет украинский бизнес идти в оффшоры: 4 основные причины

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в ток-шоу Ларисы Губиной "Действующие лица" рассказал об основных причинах, которые заставляют украинский бизнес идти в оффшоры. Эксперт также считает, что с мотивами, которые побуждают наших предпринимателей прятаться, прежде всего должен бороться президент.

Основные причины, почему украинский бизнес идет в оффшоры

1. Схема паразитирования еще с 1990-х

"Оно началось еще в 1990-х от красных директоров, выводили, как и нынешние директора государственных предприятий, деньги на собственные оффшорные компании через посредников", – рассказал эксперт.

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2. Валютное законодательство

"То есть, будучи честным бизнесменом, ты не мог спокойно инвестировать эти деньги за границу, – отмечает Глеб. – В конце концов, заработал человек честно деньги, хочет он купить дворец во Франции, – пусть покупает. Но он не мог купить, потому что у 1990-х годах государство решило, что вся твоя валюта должна контролироваться Национальным банком".

3. Налоги

"Потом появились и налоги, которые сегодня являются важной частью", – отметил экономист.

4. Опасения относительно безопасности своей собственности

По словам эксперта, это самая важная четвертая часть; ее не смогла преодолеть ни власть Порошенко, ни власть Зеленского.

"Надо уничтожать изначально не оффшоры, а причины их возникновения", – Глеб Вышлинский: смотрите видео онлайн

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Напомним, недавно к проекту Pandora Papers присоединились журналисты из агентства "Следствия. Инфо", они выяснили тайны бизнеса президента Зеленского, в частности то, что оффшорная сеть "кварталовцев" могла получать от компаний Игоря Коломойского миллионы через кипрский филиал "Приватбанка". Об этом они рассказали в фильме "Оффшор 95".