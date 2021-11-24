Что украинцы планируют покупать на Черную пятницу

Исследовательская компания Gradus Research провела опрос украинцев "Черная пятница 2021". Респондентов спросили, будут ли они участвовать в праздничных распродажах и что планируют покупать.

В этом году совершить хотя бы одну покупку на Черную пятницу планируют 30% опрошенных – на 5% меньше, чем в прошлом. Вместе с тем, только 35% респондентов верят, что цены в этот день действительно снижаются.

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Что будут покупать украинцы

На Черную пятницу украинцы планируют приобрести товары приоритетно из следующих категорий:

Одежда и обувь – 45% опрошенных. Электроника – 38%. Бытовая техника – 26%. Косметика и бытовая химия – 24%. Аксессуары для дома и декор – 23%. Еда – 18%.

Добавим, что в 2020 году лидировала категория "Электроника" – тогда 48% опрошенных планировали приобрести компьютеры, планшеты, смартфоны и тому подобное.

Скорее всего, за последние полтора года пандемии люди купили все необходимые устройства, в частности для дистанционной работы. А вот с одеждой ситуация другая – сейчас уже появилась возможность выходить из дома чаще,

– комментирует руководительница Gradus Research Евгения Близнюк.

Интересно, что по сравнению с прошлым годом, в 2021 году чуть ли не вдвое выросло количество желающих приобрести книги и канцелярию – с 6 до 11%.

Где будут покупать

Согласно опросу, 67% респондентов планируют совершать покупки онлайн, а остальные 33% будут идти в обычные магазины. В онлайне закупки будут делать с помощью:

Украинских интернет-магазинов – 80%. Китайских сайтов – 44%. Сайтов стран Европы – 20%. Онлайн-площадок США – 14%. Платформ азиатских стран (кроме Китая) – 7%.

Напомним, что Черную пятницу в Украине в этом году празднуют 26 ноября.