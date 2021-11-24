В этом году совершить хотя бы одну покупку на Черную пятницу планируют 30% опрошенных – на 5% меньше, чем в прошлом. Вместе с тем, только 35% респондентов верят, что цены в этот день действительно снижаются.
Обратите внимание Как организовать промокампанию на раз-два-три: легко, быстро, точно
Что будут покупать украинцы
На Черную пятницу украинцы планируют приобрести товары приоритетно из следующих категорий:
- Одежда и обувь – 45% опрошенных.
- Электроника – 38%.
- Бытовая техника – 26%.
- Косметика и бытовая химия – 24%.
- Аксессуары для дома и декор – 23%.
- Еда – 18%.
Добавим, что в 2020 году лидировала категория "Электроника" – тогда 48% опрошенных планировали приобрести компьютеры, планшеты, смартфоны и тому подобное.
Скорее всего, за последние полтора года пандемии люди купили все необходимые устройства, в частности для дистанционной работы. А вот с одеждой ситуация другая – сейчас уже появилась возможность выходить из дома чаще,
– комментирует руководительница Gradus Research Евгения Близнюк.
Интересно, что по сравнению с прошлым годом, в 2021 году чуть ли не вдвое выросло количество желающих приобрести книги и канцелярию – с 6 до 11%.
Где будут покупать
Согласно опросу, 67% респондентов планируют совершать покупки онлайн, а остальные 33% будут идти в обычные магазины. В онлайне закупки будут делать с помощью:
- Украинских интернет-магазинов – 80%.
- Китайских сайтов – 44%.
- Сайтов стран Европы – 20%.
- Онлайн-площадок США – 14%.
- Платформ азиатских стран (кроме Китая) – 7%.
Напомним, что Черную пятницу в Украине в этом году празднуют 26 ноября.