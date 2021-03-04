Что такое франшиза простыми словами и как она работает: все плюсы и минусы
Почти ежедневно каждый из нас сталкивается с франшизами, посещая кофейни, магазины продуктов и одежды: большинство из них открываются именно по этой бизнес-модели, ведь это одно из самых популярных направлений в бизнесе. Да и почти любое дело с ее помощью можно значительно расширить. Читайте нашу статью, чтобы узнать больше про франшизу, ее виды, плюсы и минусы.
Источник:24 канал
Что такое франшиза
Франшиза – это бизнес-модель, в которой одна компания предоставляет физическому лицу или другой компании право вести идентичный бизнес под своим товарным знаком, за что предусматривается соответствующее вознаграждение. Франшизой называют предмет сделки (бизнес), а франчайзинг – это само соглашение. Покупателя франшизы называют франчайзи, а продавца – франчайзером.
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Такая модель позволяет открыть собственный бизнес с нуля под известным брендом. Она востребована среди предпринимателей, так как проверенная и позволяет избежать ошибок, гарантирует доходность бизнеса. Потребители тоже чувствуют себя комфортнее, выбирая знакомый бренд.
Что такое роялти и паушальный взнос во франшизе
Размер первичных материальных вложений в открытие своего дела по франшизе формируется с учетом следующих показателей: паушальный взнос, расходы на оборудование, товар, рекламу. Все это вместе называется стартовыми инвестициями.
Стартовые инвестиции / Фото Pexels
Паушальный взнос – оплата права на франшизу и все то, что в нее входит. Также его называют вступительным взносом.
Кроме того, франшиза может предусматривать роялти – ежемесячные обязательные платежи, плюс различные рекламные и маркетинговые сборы. Их наличие и обоснование необходимо заранее уточнить у франчайзера. Обычно, роялти в разы меньше паушального взноса.
Какие бывают франшизы
Выделяют 3 основных вида франшизы:
- Товарная
Франчайзи продает товары под тем товарным знаком, которым владеет производитель. По сути, это перепродажа, франчайзи не нужно тратиться на производство и рекламу (этим занимается владелец бренда). Ключевые расходы касаются только аренды или покупки торгового зала, найма персонала. Франчайзер также часто помогает с обучением сотрудников.
- Производственная
Все расходы по производству товара ложатся на плечи франчайзи. Его продукция должна полностью соответствовать стандартам владельца бренда, который предоставляет информацию о производственных технологиях и может рекомендовать поставщиков сырья и оборудования.
- В сфере услуг
Объемы вложений могут сильно отличаться в зависимости от типа бизнеса. Например, если франшиза касается программного обеспечения или сферы недвижимости, то не потребуются большие вложения. Но, когда речь идет о строительстве фитнес-клуба по лицензии, франчайзи придется серьезно вложиться в проект.
Сколько стоит франшиза
Размер паушального взноса, как правило, формируется на основе того, что именно предлагает франшиза. Например, если это стандартный набор с небольшой инструкцией по открытию бизнеса и право на пользование брендом, тогда вклад будет небольшим.
Сколько стоит франшиза / Фото Pexels
Но бывает, что франшизы предлагают действительно много услуг. Так, главный офис может выделить целые отделы на работу с партнером, проводится полноценное обучение, сопровождаются первые шаги и даже совместно подписываются первые соглашения. Тогда паушальный взнос рассчитывается на основе того, какую сумму франчайзер потратил на включение своего нового партнера.
С роялти ситуация аналогичная. Сумма рассчитывается, учитывая потраченное на консультации время владельца бизнеса и его сотрудников, расходы на общую рекламную компанию, периодическую поставку промо-материалов и так далее.
Чаще всего стоимость маленькой франшизы стартует от нескольких тысяч долларов, но в среднем успешный бизнес можно начать, имея около 0,5-2 миллиона долларов. В сумму входит первичная закупка (для торговой франшизы) или поставка сырья (для производственной) и другие услуги от франчайзера. Ежемесячное роялти в среднем составляет около 6,5%.
Плюсы и минусы франшизы
Предприниматель, который покупает франшизу, может рассчитывать на всяческую поддержку со стороны франчайзера. Дополнительными преимуществами являются:
- Возможность работать под известным брендом. Не придется беспокоиться об особенностях открытия, развития бизнеса. Большая часть уже сделана.
- Нет нужды в поиске поставщиков. Список необходимых людей будет предоставлен франчайзером.
- Не нужно обдумывать, где найти сырье и оборудование, как обустроить торговую точку и другое. Все правила уже прописаны франчайзером.
- Возможность в любое время получить информационную поддержку. Франчайзер всерьез заинтересован, чтобы дела у партнеров шли хорошо, поэтому готов предоставить любую помощь.
- Минимальные затраты на проведение рекламы. Обычно, дизайн-макеты или вывески уже входят в франчайзинговый пакет, поэтому разрабатывать ничего не нужно.
- Низкий уровень конкуренции. Компания-организатор пытается сделать так, чтобы на одной территории работал только 1 его партнер. Тогда не придется делить между собой клиентов и соревноваться.
- Отсутствие необходимости в проведении маркетинговых исследований. Эту информацию можно получить у франчайзера.
- Быстрый старт и достижение значительных результатов.
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Минусы бизнеса по франшизе:
- Жесткий регламент сотрудничества. Независимо от того, окупается бизнес или нет, франчайзи обязан строго соблюдать правила и нормативы, которые прописаны в договоре.
- Закрытый список поставщиков. Франчайзи обязан покупать товары только у тех поставщиков, перечень которых ему предоставил франчайзер. Даже если эта продукция не отличается качеством и стоит в разы дороже, чем у конкурентов.
- Условие о неконкуренции. Если появилось решение открыть собственное конкурирующее дело, то сделать это на той же территории запрещается правилами договора. Также запрещается сотрудничать с другими франчайзерами, реализующими похожие товары или услуги.
- Необходимы большие начальные инвестиции. Обычно, необходимая сумма превышает бюджет на самостоятельное открытие бизнеса.
- Расторжение договора в одностороннем порядке. Если франчайзер решит, что его партнер не соблюдает условия соглашения, то может потребовать прекратить деятельность и подать в суд за незаконное использование бренда. Подобные ситуации редки, но случаются.
- Ликвидация франчайзера или смена руководства. От этого никак застраховаться нельзя.
Если вы все же решили начать собственное дело и сомневаетесь, покупать ли франшизу, то следует тщательно взвесить все преимущества и недостатки такой бизнес-модели, учитывая особенность вашего бизнеса.
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