Почти ежедневно каждый из нас сталкивается с франшизами, посещая кофейни, магазины продуктов и одежды: большинство из них открываются именно по этой бизнес-модели, ведь это одно из самых популярных направлений в бизнесе. Да и почти любое дело с ее помощью можно значительно расширить. Читайте нашу статью, чтобы узнать больше про франшизу, ее виды, плюсы и минусы.

Что такое франшиза

Франшиза – это бизнес-модель, в которой одна компания предоставляет физическому лицу или другой компании право вести идентичный бизнес под своим товарным знаком, за что предусматривается соответствующее вознаграждение. Франшизой называют предмет сделки (бизнес), а франчайзинг – это само соглашение. Покупателя франшизы называют франчайзи, а продавца – франчайзером.

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Такая модель позволяет открыть собственный бизнес с нуля под известным брендом. Она востребована среди предпринимателей, так как проверенная и позволяет избежать ошибок, гарантирует доходность бизнеса. Потребители тоже чувствуют себя комфортнее, выбирая знакомый бренд.

Что такое роялти и паушальный взнос во франшизе

Размер первичных материальных вложений в открытие своего дела по франшизе формируется с учетом следующих показателей: паушальный взнос, расходы на оборудование, товар, рекламу. Все это вместе называется стартовыми инвестициями.

Стартовые инвестиции / Фото Pexels

Паушальный взнос – оплата права на франшизу и все то, что в нее входит. Также его называют вступительным взносом.

Кроме того, франшиза может предусматривать роялти – ежемесячные обязательные платежи, плюс различные рекламные и маркетинговые сборы. Их наличие и обоснование необходимо заранее уточнить у франчайзера. Обычно, роялти в разы меньше паушального взноса.

Следует отметить, что не во всех франшизах существуют эти платежи. Все зависит от формата бизнес-модели. Например, в случае покупки франшизы обувного магазина у производителя обуви могут не предусматриваться роялти и паушальный взнос. Вместо них у франчайзи будут обязательства по закупке определенного объема обуви.

Какие бывают франшизы

Выделяют 3 основных вида франшизы:

Товарная

Франчайзи продает товары под тем товарным знаком, которым владеет производитель. По сути, это перепродажа, франчайзи не нужно тратиться на производство и рекламу (этим занимается владелец бренда). Ключевые расходы касаются только аренды или покупки торгового зала, найма персонала. Франчайзер также часто помогает с обучением сотрудников.

Производственная

Все расходы по производству товара ложатся на плечи франчайзи. Его продукция должна полностью соответствовать стандартам владельца бренда, который предоставляет информацию о производственных технологиях и может рекомендовать поставщиков сырья и оборудования.

В сфере услуг

Объемы вложений могут сильно отличаться в зависимости от типа бизнеса. Например, если франшиза касается программного обеспечения или сферы недвижимости, то не потребуются большие вложения. Но, когда речь идет о строительстве фитнес-клуба по лицензии, франчайзи придется серьезно вложиться в проект.

Сколько стоит франшиза

Размер паушального взноса, как правило, формируется на основе того, что именно предлагает франшиза. Например, если это стандартный набор с небольшой инструкцией по открытию бизнеса и право на пользование брендом, тогда вклад будет небольшим.

Сколько стоит франшиза / Фото Pexels

Но бывает, что франшизы предлагают действительно много услуг. Так, главный офис может выделить целые отделы на работу с партнером, проводится полноценное обучение, сопровождаются первые шаги и даже совместно подписываются первые соглашения. Тогда паушальный взнос рассчитывается на основе того, какую сумму франчайзер потратил на включение своего нового партнера.

С роялти ситуация аналогичная. Сумма рассчитывается, учитывая потраченное на консультации время владельца бизнеса и его сотрудников, расходы на общую рекламную компанию, периодическую поставку промо-материалов и так далее.

Обычно в договоре роялти и паушальный взнос указываются как обязательные платежи, поэтому уклониться от них не удастся.

Чаще всего стоимость маленькой франшизы стартует от нескольких тысяч долларов, но в среднем успешный бизнес можно начать, имея около 0,5-2 миллиона долларов. В сумму входит первичная закупка (для торговой франшизы) или поставка сырья (для производственной) и другие услуги от франчайзера. Ежемесячное роялти в среднем составляет около 6,5%.

Приятный момент: самые большие и известные франшизы можно оформить в рассрочку. Например, у McDonald's можно получить такое предложение сроком на 7 лет, а сначала оплатить лишь 25% от заявленной стоимости франшизы.

Плюсы и минусы франшизы

Предприниматель, который покупает франшизу, может рассчитывать на всяческую поддержку со стороны франчайзера. Дополнительными преимуществами являются:

Возможность работать под известным брендом. Не придется беспокоиться об особенностях открытия, развития бизнеса. Большая часть уже сделана.

Нет нужды в поиске поставщиков. Список необходимых людей будет предоставлен франчайзером.

Не нужно обдумывать, где найти сырье и оборудование, как обустроить торговую точку и другое. Все правила уже прописаны франчайзером.

Возможность в любое время получить информационную поддержку. Франчайзер всерьез заинтересован, чтобы дела у партнеров шли хорошо, поэтому готов предоставить любую помощь.

Минимальные затраты на проведение рекламы. Обычно, дизайн-макеты или вывески уже входят в франчайзинговый пакет, поэтому разрабатывать ничего не нужно.

Низкий уровень конкуренции. Компания-организатор пытается сделать так, чтобы на одной территории работал только 1 его партнер. Тогда не придется делить между собой клиентов и соревноваться.

Отсутствие необходимости в проведении маркетинговых исследований. Эту информацию можно получить у франчайзера.

Быстрый старт и достижение значительных результатов.

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Минусы бизнеса по франшизе:

Жесткий регламент сотрудничества. Независимо от того, окупается бизнес или нет, франчайзи обязан строго соблюдать правила и нормативы, которые прописаны в договоре.

Закрытый список поставщиков. Франчайзи обязан покупать товары только у тех поставщиков, перечень которых ему предоставил франчайзер. Даже если эта продукция не отличается качеством и стоит в разы дороже, чем у конкурентов.

Условие о неконкуренции. Если появилось решение открыть собственное конкурирующее дело, то сделать это на той же территории запрещается правилами договора. Также запрещается сотрудничать с другими франчайзерами, реализующими похожие товары или услуги.

Необходимы большие начальные инвестиции. Обычно, необходимая сумма превышает бюджет на самостоятельное открытие бизнеса.

Расторжение договора в одностороннем порядке. Если франчайзер решит, что его партнер не соблюдает условия соглашения, то может потребовать прекратить деятельность и подать в суд за незаконное использование бренда. Подобные ситуации редки, но случаются.

Ликвидация франчайзера или смена руководства. От этого никак застраховаться нельзя.

Если вы все же решили начать собственное дело и сомневаетесь, покупать ли франшизу, то следует тщательно взвесить все преимущества и недостатки такой бизнес-модели, учитывая особенность вашего бизнеса.