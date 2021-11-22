О резком росте инвестиций в EdTech и перспективах развития этой сферы рассказал основатель и CEO EdTech-стартапа Headway Антон Павловский. Почему IT-бизнесменам следует обратить внимание на это направление – далее в материале.

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Что такое EdTech

EdTech часто называют онлайн-образованием, однако эта сфера уже давно вышла за рамки такой трактовки. Она включает в себя все цифровые инструменты, которые помогают в развитии и обучении. Сегодня это онлайн-курсы, образовательные платформы и приложения для саморазвития. Антон Павловский СЕО EdTech-стартапа Headway

В целом рынок EdTech начал развиваться в конце нулевых. В то время индустрия активно привлекала венчурные инвестиции. В 2008 году состоялся первый мегараунд десятилетия, когда пекинская компания Ambow Education Group получила 103 миллиона долларов .

За последние 10 лет венчурные инвестиции выросли в 32 раза . До 2015 года основная доля инвестиций приходилась на США, а с 2015 – на Китай. Однако уже в 2021 году ситуация изменилась.

Влияние пандемии

Отрасль EdTech динамично развивалась задолго до пандемии COVID-19, однако ее появление глобально ускорило этот процесс. По результатам третьего квартала 2021 года, инвестиции в индустрию уже превысили отметку в 14 миллиардов долларов , когда в допандемический 2018 год показатель составлял всего 8,2 миллиарда долларов.

В Headway мы также наблюдали интенсивный рост новых пользователей – с 200 тысяч ежемесячно в начале 2020 года до 400 – 500 тысяч в 2021,

– отмечает Антон Павловский.

Менее чем за 3 года компания набрала 90 человек в свою команду и сейчас растет ежемесячно. Спрос на цифровые инструменты для обучения все больше привлекает инвесторов.

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Перспективы развития отрасли

Антон Павловский называет несколько причин, почему рынок EdTech будет развиваться и после окончания пандемии:

Изменения на рынке труда . Все более активно появляются новые профессии, ниши и даже целые индустрии. Они нуждаются в новых навыках и постоянном профессиональном развитии. Согласно данным Всемирного экономического форума , в течение следующих 5 лет исчезнут около 85 миллионов рабочих мест – на смену придут роботы и технологии. Вместе с тем появится 97 миллионов новых ролей. EdTech предоставляет инструменты, с помощью которых можно учиться чему угодно, где угодно и когда угодно.

Сознательное использование свободного времени . Активно развивается "академизация отдыха" – желание людей проводить свободное время с пользой. Часто они предпочитают изучение чего-то нового, а EdTech – удобная возможность диджитализации учебных продуктов.

Развитие Edutainment . Подход, объединяющий обучение с игровыми элементами и изменяющий восприятие образования как такового. Геймификация образовательных продуктов – это то, что помогает лучше усваивать изученный материал.

Доступность учебных материалов . Год обучения в университете может стоить несколько тысяч долларов, а отдельные полезные курсы на обучающих онлайн-платформах от профессоров тех же учебных заведений можно прослушать бесплатно.