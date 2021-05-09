Если вы думаете, что только звезды спорта постоянно зарабатывают средства рекламными роликами и собственными брендами, то будете искренне удивлены тем, какие рекламные интеграции приносят прибыли известным на весь мир актерам.

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Warburtons – британская хлебопекарная компания с годовым доходом более 800 миллионов долларов год за годом привлекает к рекламе собственной продукции "крутых мачо» Голливуда. Рекламные ролики булочек и багетов стали чуть ли не полноценными короткометражками, в которых снялись:

Джордж Клуни

" Warburtons ": смотрите рекламное видео

Сильвестр Сталлоне

" Warburtons ": смотрите рекламное видео

Роберт Де Ниро

" Warburtons ": смотрите рекламное видео

Такая активность на рекламном рынке Warburtons, не дает покоя другой британской компании Sky Broadband. Интернет-провайдер, который в 2019 году получил более 3 миллиардов долларов чистой прибыли, решил привлечь к рекламе таких звезд, как

Сэмюэль Джексон

" Sky Broadband ": смотрите рекламное видео

Аль Пачино

" Sky Broadband ": смотрите рекламное видео

Идрис Эльба

" Sky Broadband ": смотрите рекламное видео

Пыталась конкурировать с вышеупомянутыми рекламными роликами и Direct Line Insurance Group. Британская страховая компания, с годовым доходом в более 4,50 миллиарда долларов, длительное время снимала рекламу со звездой "Бешеных псов" и "Криминального чтива" Харви Кейтелем.

" Direct Line ": смотрите рекламное видео

Однако под давлением конкурентов, которые привлекали все больше молодых и известных звезд, решили изменить стратегию, и в новых роликах компании появились известные младшему поколению "звезды": трансформер Бамблби и черепашка-ниндзя Донателло.

" Direct Line " : смотрите рекламное видео

Достойный ответ британским компаниям дала международная облачная платформа для создания и развития интернет-проектов Wix.com. Компания для собственной рекламы пригласила сразу двух суперзвезд - Джейсона Стейтема и Галь Гадот

" WIX ": смотрите рекламное видео

Лично, наиболее известный "перевозчик" Голливуда, иногда снимается в таких рекламных роликах, что в это трудно поверить

" LG5 ": смотрите рекламное видео

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Джефф Бриджес

И если участие в рекламе третьего крупнейшего производителя пива в мире Heineken звезды "Железного человека", "Трона", "Человека-паука" и "Кингсман" Джеффа Бриджеса довольно ожидаемо, так как он всегда был "крутым парнем".

" Heineken ": смотрите рекламное видео

Ким Кэтролл

То увидеть звезду культового сериала "Секс в большом городе" в постельной сцене с игровой приставкой Nintendo и рекламой консольной игры Super Mario 3D World , мало кто ожидал.

" Super Mario 3D World ": смотрите рекламное видео

Кевин Бейкон

Звезда "Пятницы 13-е" и "Люди Икс: Первый класс" уже не первый год активно рекламирует крупнейшего оператора мобильной сети в Великобритании - компании EE. Ролики с Кевин Бейкон, который щеголяет подключенным к EE телефоном iPhone, известны большинству британцев.

" EE ": смотрите рекламное видео

Джеки Чан

Китайский и американский киноактер, режиссер, продюсер, каскадер, едва получив популярность, постоянно монетизировал ее в рекламе еды, напитков, мотоциклов, банковских услуг и даже кондиционеров.

Подборка рекламы с Джеки Чаном: смотрите рекламное видео

Жан-Клод Ван Дамм

Если большинство украинцев вероятно видели рекламное видео с Жан-Клодом Ван Даммом, в котором он садится на шпагат между двумя грузовиками Volvo,

" Volvo ": смотрите рекламное видео

Дольф Лундгрен

То рекламный ролик, непримиримого соперника Жан-Клода в кинофраншизе "Универсальный солдат", шведского актера с экскаваторами Volvo менее известен публике.

" Volvo ": смотрите рекламное видео

Снуп Догг

И на десерт, американский хип-хоп певец, продюсер и актер. Несмотря на состояние, которое оценивается в более 130 миллионов долларов, Snoop Dogg не отказывает себе в удовольствии заработать еще больше. Реклама Just Eat - онлайн-службы заказа и доставки еды, которая работает в 13 странах Европы, Азии, Океании и Америки, с годовым доходом более 1 миллиарда долларов, стабильно пополняет состояние рэпера.