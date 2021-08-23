Во что Pfizer инвестирует миллиарды, ожидая завершение пандемии COVID-19

Американская фармацевтическая компания Pfizer остается лидером в мире по количеству проданных вакцин против COVID-19 собственной разработки. Сейчас компания демонстрирует серьезные намерения возглавить мировой рынок препаратов против онкологических заболеваний.

С этой целью Pfizer решили приобрести все акции компании Trillium Therapeutics, занимающейся разработкой и производством иммунных препаратов против различных видов раковых заболеваний.

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Pfizer фактически приобретет Trillium Therapeutics за 2,26 миллиарда долларов, поскольку до этого американский фармацевтический гигант уже обладал определенной долей акций производителя онкологических препаратов.

В сентябре прошлого года компания Pfizer в рамках своей инициативы Breakthrough Growth Initiative инвестировала 25 миллионов долларов в компанию Trillium. В результате чего Джефф Сеттлман, старший вице-президент группы онкологических исследований и разработок Pfizer, был назначен членом научно-консультативного совета Trillium.

Приобретение компании Trillium обусловлено нашим большим опытом лидерства в области онкологии, для увеличения перечня гематологических препаратов. Поскольку мы стремимся улучшить результаты лечения людей, страдающих раком крови, по всему миру.

– заявил Энди Шмельц, президент и генеральный директор Pfizer Oncology.

По данным Pfizer, рак крови составляет 6% от всех онкологических, диагностируемых в мире. В прошлом году более чем у 1 миллиона человек в мире была диагностирована одна из форм рака крови, и более 700 тысяч человек умерли от этого заболевания.

Pfizer планирует создать новые лекарства против рака крови / Фото Unsplash

Онкологический бизнес Pfizer стремительно растет

Приобретение Trillium стало очередным шагом Pfizer по усилению собственных позиций на рынке производителей препаратов против онкологических заболеваний В июле 2021 года Pfizer заключила соглашение с компанией Arvinas Inc. по разработке и коммерциализации препарата для лечения рака молочной железы ARV-471.

Pfizer согласовала выплату Arvinas 650 миллионов долларов авансом, а также 1,4 миллиарда долларов в качестве потенциальных поэтапных выплат, одновременно инвестировав в акции Arvinas 350 миллионов долларов.

Pfizer на рынке онкологических препаратов Сегодня онкологический портфель Pfizer включает 24 одобренных препараты, которые принесли компании около 10,9 миллиарда долларов дохода в прошлом году, что на 21% больше, чем в 2019 году. В первой половине 2021 года глобальные доходы Pfizer от бизнеса в сфере онкологических препаратов составили 6 миллиардов долларов, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Pfizer диверсифицирует бизнес, понимая что пандемия COVID-19 наконец-то закончится

Pfizer сейчас генерирует огромные объемы прибыли, и ей необходимо разместить эти средства для поддержки собственного роста после того, как пандемия COVID-19 будет преодолена,

– утверждает финансовый аналитик Ронни Гал.

Несмотря на то, что новое приобретение Pfizer должно быть одобрено акционерами производителя онкологических препаратов, стремительная динамика роста акций Trillium вряд ли оставит им весомые аргументы против соглашения с Pfizer.

Резкий рост акций Trillium / Инфографика Yahoo! Finance

Ведь только за три дня с 20 августа 2021 года, после сообщения о потенциальном поглощении компанией Pfizer, акции Trillium выросли втрое с 6,09 до 17,61 доллара за штуку.