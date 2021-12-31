Что отличает украинских разработчиков от европейских: основатель Preply назвал различия

Украинский стартап Preply разрабатывает платформу для изучения более чем 50 иностранных языков. В компании есть офисы во многих странах мира и она нанимает на работу представителей разных национальностей.

Основатель Preply Дмитрий Волошин дал эксклюзивное интервью Бизнес 24. Предприниматель, в частности, сравнил, чем украинские разработчики отличаются от европейских.

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Различия между украинскими и европейскими разработчиками

Дмитрий Волошин рассказал, что в украинских разработчиков очень сильный теоретический и практический бэкграунд. Однако наши земляки, по мнению стартапера, обычно имеют несколько отрицательных качеств:

они не очень хорошо знают английский;

значительная часть украинских разработчиков развивалась как профессионалы в компаниях со слабой продуктивной культурой и не имела опыта прямой работы с клиентами.

Основатель Preply добавляет, что в Кремниевой долине очень много разработчиков customer obsessed, то есть фактически стремятся сделать жизнь пользователей лучше. К сожалению, в Украине эта культура менее развита.

Мы видим в Украине много талантов. Но есть определенные факторы, такие как уровень английского и какие-то культурные особенности, которые лучше за границей,

– отмечает Волошин.

Несмотря на то, что компания Preply пытается развивать локальный рынок IT, она также ищет таланты за границей. Дмитрий делится, что это может быть дороже, но для них очень важен вопрос equity diversity inclusion – включение в рабочий процесс разных людей.

"Мы не очень верим в то, что можно иметь всю команду в Украине и строить лучший международный продукт. Мы верим, что успех украинских компаний – это тоже становиться международными ", – убежден Дмитрий Волошин.

К слову, команда Preply идет к тому, чтобы ее сотрудники могли представлять пользователей платформы. То есть, если большинство клиентов сервиса живут в США и Европе, то большинство сотрудников должны быть оттуда, чтобы понимать культурный контекст.