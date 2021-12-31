Основатель Preply Дмитрий Волошин дал эксклюзивное интервью Бизнес 24. Предприниматель, в частности, сравнил, чем украинские разработчики отличаются от европейских.

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Различия между украинскими и европейскими разработчиками

Дмитрий Волошин рассказал, что в украинских разработчиков очень сильный теоретический и практический бэкграунд. Однако наши земляки, по мнению стартапера, обычно имеют несколько отрицательных качеств:

они не очень хорошо знают английский;

значительная часть украинских разработчиков развивалась как профессионалы в компаниях со слабой продуктивной культурой и не имела опыта прямой работы с клиентами.

Основатель Preply добавляет, что в Кремниевой долине очень много разработчиков customer obsessed , то есть фактически стремятся сделать жизнь пользователей лучше. К сожалению, в Украине эта культура менее развита.

Мы видим в Украине много талантов. Но есть определенные факторы, такие как уровень английского и какие-то культурные особенности, которые лучше за границей,

– отмечает Волошин.

Несмотря на то, что компания Preply пытается развивать локальный рынок IT, она также ищет таланты за границей . Дмитрий делится, что это может быть дороже, но для них очень важен вопрос equity diversity inclusion – включение в рабочий процесс разных людей.

"Мы не очень верим в то, что можно иметь всю команду в Украине и строить лучший международный продукт. Мы верим, что успех украинских компаний – это тоже становиться международными ", – убежден Дмитрий Волошин.