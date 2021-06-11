Несмотря на предыдущие анти-ЛГБТ заявления генерального директора Chick-fil-A – американской сети ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на куриных сандвичах – компания Burger King, объявила, что собирается пожертвовать 40 центов в поддержку известной в США ЛГБТ-организации.
К теме Доля продаж онлайн рекордно выросла: все ли хорошо с этим
Эту информацию Burger King распространили в твиттере информацию, что в течение месяца бренд фастфуда будет делать пожертвования в пользу Human Rights Campaign с каждого купленного сэндвича Ch'King. Отметив, что это предложение будет доступно "даже в воскресенье", намекая на онлайн-заказы, поскольку магазины Chick-fil-A закрыты в этот день.
Это сообщество, которое мы очень любим и с гордостью поддерживаем на протяжении многих лет, поэтому мы не могли упустить возможность принять меры и помочь пролить свет на важную тему,
– ответил представитель Burger King в электронном письме изданию USA Today.
Что известно о Human Rights CampaignОдна из крупнейших ЛГБТ-организаций США, ставит своей целью защиту прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров. Организация "видит будущее Америки как свободной и демократической страны, где всем людям, которые чувствуют свою принадлежность к ЛГБТ, гарантированы равные права и уважение, и где эти люди могут быть открытыми в своем самовыражении, свободными и чувствовать себя в безопасности и дома, и на работе, и в обществе ".
При этом руководство Burger King уточнил, что пожертвует 40 центов с каждого проданного сэндвича с курицей Ch'King, однако максимальная сумма пожертвования в пользу ЛГБТ-движения не превысит 250 000 долларов.
Новый сэндвич Burger King ожидало много сторонников фастфуда/ Фото Burger King
Интересно Burger King таки зайдет в Украине: когда это произойдет
Такой шаг Burger King, скорее всего, вызван репутацией генерального директора Chick-fil-A Дэна Кэти, который открыто поддерживает анти-ЛГБТК идеи, и неоднократно делал резкие критические заявления относительно однополых браков.