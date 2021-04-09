Сейчас Илон Маск проводит мало собеседований, но в первые годы SpaceX генеральный директор лично провел собеседование в первых тысячи работников.

Среди кандидатов, с которыми Маск проводил собеседования, были как инженеры, так и уборщики. И всем он задавал свою любимую загадку. Об этом говорится в биографической книге "Илон Маск. Tesla, SpaceX и путь в фантастическому будущему", которую написал Эшли Вэнс.

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Загадка Маска

"Ты находишься в определенной точке на Земле. И вот ты идешь милю на юг, потом милю на запад, милю на север, и в конце концов возвращаешься в исходную точку. Так где же ты? Что это за точка на Земле?"

Подойти к развязке можно творчески и ответов будет несколько. Однако в целом выделяют 2 правильные ответы.



В загадке Маска нужно выбрать точку на Земле / Фото Unsplash

Правильные ответы

Первый правильный ответ – это Северный полюс . Если вы начнете с Северного полюса и пройдете одну милю на юг, потом одну милю на запад и, наконец, одну милю на север, вы пройдете по треугольнику и окажетесь снова на Северном полюсе.

Первый ответ на загадку от Илона Маска / Коллаж 24 канала

Интересно, что большинство инженеров сразу называют этот ответ. После этого Маск спрашивает, где еще на Земле есть такая точка.

Второй ответ на головоломку – около Южного полюса , на одну милю к северу от параллели, длина которой равна одной мили. Если с той точки вы пройдете милю на юг, то окажетесь именно на этой параллели, затем вернете на запад и обойдете параллель по кругу (ее длина – миля), после чего пойдете обратно на север и окажетесь в начальной точке.

К второму ответу додумываются значительно меньше кандидатов на должность в компании Маска.

Для чего эта загадка

На самом деле для Илона Маска не так важен правильный ответ, как ход мыслей: как кандидаты обрабатывают полученную информацию и как подходят к решению проблемы.

Учитывая миссию SpaceX – отправить людей на Марс, работники должны уметь рассуждать и находить новые решения. Для этого миллиардер задает еще такой вопрос:

"С какими сложными проблемами вы сталкивались и как их решали?"

Таким образом Маск хочет понять может ли кандидат справляться с проблемами или в прошлом он просто был частью команды, которая это делала, а сам не способен.

Люди, которые действительно решили проблему, точно знают, как они ее решили. Они знают мелкие детали,

– пояснил Маск.

Знают ли американцы ответ на загадку