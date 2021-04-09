Что Илон Маск спрашивает на собеседовании: любимая загадка основателя Tesla и SpaceX
Сейчас Илон Маск проводит мало собеседований, но в первые годы SpaceX генеральный директор лично провел собеседование в первых тысячи работников.
Источник:CNBC
Среди кандидатов, с которыми Маск проводил собеседования, были как инженеры, так и уборщики. И всем он задавал свою любимую загадку. Об этом говорится в биографической книге "Илон Маск. Tesla, SpaceX и путь в фантастическому будущему", которую написал Эшли Вэнс.
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Загадка Маска
- "Ты находишься в определенной точке на Земле. И вот ты идешь милю на юг, потом милю на запад, милю на север, и в конце концов возвращаешься в исходную точку. Так где же ты? Что это за точка на Земле?"
Подойти к развязке можно творчески и ответов будет несколько. Однако в целом выделяют 2 правильные ответы.
В загадке Маска нужно выбрать точку на Земле / Фото Unsplash
Правильные ответы
Первый правильный ответ – это Северный полюс. Если вы начнете с Северного полюса и пройдете одну милю на юг, потом одну милю на запад и, наконец, одну милю на север, вы пройдете по треугольнику и окажетесь снова на Северном полюсе.
Первый ответ на загадку от Илона Маска / Коллаж 24 канала
Интересно, что большинство инженеров сразу называют этот ответ. После этого Маск спрашивает, где еще на Земле есть такая точка.
Второй ответ на головоломку – около Южного полюса, на одну милю к северу от параллели, длина которой равна одной мили. Если с той точки вы пройдете милю на юг, то окажетесь именно на этой параллели, затем вернете на запад и обойдете параллель по кругу (ее длина – миля), после чего пойдете обратно на север и окажетесь в начальной точке.
К второму ответу додумываются значительно меньше кандидатов на должность в компании Маска.
Для чего эта загадка
На самом деле для Илона Маска не так важен правильный ответ, как ход мыслей: как кандидаты обрабатывают полученную информацию и как подходят к решению проблемы.
Учитывая миссию SpaceX – отправить людей на Марс, работники должны уметь рассуждать и находить новые решения. Для этого миллиардер задает еще такой вопрос:
- "С какими сложными проблемами вы сталкивались и как их решали?"
Таким образом Маск хочет понять может ли кандидат справляться с проблемами или в прошлом он просто был частью команды, которая это делала, а сам не способен.
Люди, которые действительно решили проблему, точно знают, как они ее решили. Они знают мелкие детали,
– пояснил Маск.
Знают ли американцы ответ на загадку
Американское издание CNBC опросило людей на улице Манхэттена, знают ли они ответ на загадку. Среди респондентов были люди разного возраста, происхождения и профессий, в частности бухгалтеры, медсестры, студенты, актеры и бармены. Лишь один человек дал правильный ответ.
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