Что едят и пьют богачи: интересные факты об известных миллиардерах

То, что миллиардеры имеют деньги, чтобы платить за личных поваров, лучшие рестораны и самую дорогую пищу, не означает, что они этим пользуются. Множество богачей, в частности, известные своими ужасными пищевыми привычками.

Хотя некоторые из них подвергаются мировым трендам здорового питания, разнообразным диетам и даже становятся веганами, некоторые едят тонны шоколада и не употребляют пищу в течение целого дня. Поэтому наследовать успешных людей стоит, конечно же, далеко не во всем.

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Рассказываем о рационе самых богатых людей мира далее.

Илон Маск

Руководитель компании Tesla и Space X не соблюдает строгих диет, хотя и ограничивает в своем рационе сладости. Утром он обычно не завтракает.

Обед также не является важным приемом пищи для Маска – что бы ему не принес кто-то из работников, он съедает все буквально за 5 минут, лишь бы не чувствовать голод. Богач наслаждается пищей вечерами.

Еще в 2015 году Маск заявил, что его любимыми являются французская кухня и барбекю.

Илон Маск предпочитает ужин / Фото Getty Images

Джефф Безос

Основатель компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос заявляет, что уклоняется от утренних встреч и не планирует утром никакой работы, чтобы иметь время позавтракать здорово и неторопливо, без всякой жирной или тяжелой пищи.

Безос любит угощать друзей, и ему нравится средиземноморская кухня. На одном из первых заседаний компании Amazon он заказал довольно странный завтрак:

осьминог;

отварной картофель;

бекон;

яйцо пашот;

йогурт со вкусом зеленого чеснока.

Позже, к удивлению работников, Безос объяснил завтрак как бизнес-стратегию Amazon:

Наша компания – это этот завтрак. Потребитель смотрит на набор составляющих, и блюдо для него странное, непонятное – то, чего он не пробовал раньше. Но он должен захотеть его съесть,

– метафоризировал тогда Джефф Безос.

Джефф Безос любит средиземноморскую кухню / Фото Getty Images

Билл Гейтс

Основатель Microsoft Билл Гейтс выпивает около четырех бутылок диетической колы ежедневно. На завтрак богач любит есть слойки с какао, а в течение дня часто пропускает прием пищи и наедается вечером.

Ни одна встреча Гейтса с бизнес-партнерами не проходит без чизбургеров. Он часто посылает своих работников приобрести фаст-фуд в Макдоналдсе.

Билл Гейтс любит фаст-фуд / Фото Getty Images

Марк Цукерберг

Создатель Facebook Марк Цукерберг не является привередливым до еды вообще. Миллиардер съедает все, что доступно, ведь, по его словам, "не любит тратить время на мелкие решения".

Однако без странных капризов не обошлось – еще в 2011 году Цукерберг ел мясо исключительно тех животных, которых убил самостоятельно. Принцип "ешь то, что убил" касался и таких животных, как козы, свиньи, куры или омары.

Марк Цукерберг не покидает эксцентричности даже в еде / Фото Getty Images

Ричард Брэнсон

Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон заявляет, что выпивает 20 чашек чая в день. Английский завтрак для него – это незаменимая составляющая каждого утра.

Кроме этого, после сна Брэнсон любит съесть мюсли, фруктовые салаты, сельдь или другую подобную рыбу. Обедать и ужинать миллиардер любит в компании друзей или коллег.

Ричард Брэнсон не представляет жизни без английского завтрака / Фото Getty Images