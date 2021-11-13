Что едят миллиардеры: привычки и предпочтения богатейших людей мира

Хотя жизнь богачей внешне выглядит очень гламурной – частные самолеты, особняки по всему миру и ужины в мишленовских ресторанах, – во многих привычках они ничем не отличаются от обычных людей. Это касается, в частности, и любимой пищи.

Например, Уоррен Баффет и Билл Гейтс предпочитают фастфуд, а не изысканную молекулярную кухню. Какова любимая еда самых богатых людей мира – далее в материале.

Обратите внимание Как организовать промокампанию на раз-два-три: легко, быстро, точно

Илон Маск

Известно, что ныне самый богатый человек мира часто делится своими предпочтениями в социальных сетях, в частности Twitter и Reddit. Мультимиллиардер не скрывает, что любит французскую кухню и барбекю, а его любимый алкогольный напиток – виски. Самое интересное, что утром Маск любит съесть довольно странную закуску – хрустящие тосты с корицей.

Что ест Илон Маск / Фото Getty Images

Джефф Безос

Когда у Джеффа Безоса утром достаточно времени, он любит завтракать здоровой пищей. Однако миллиардер известен своими нетипичными сочетаниями – однажды он заказал средиземноморского осьминога с картофелем, беконом, йогуртом с зеленым чесноком и яйцом пашот.

Джефф Безос любит странные сочетания / Фото Getty Images

Сара Блэкли

Любимым завтраком основательницы Spanx Сары Блэкли являются смузи, в который входят: замороженная черника, вишни, капуста, финики, корица, шпинат, кинза, мята, чиа и грецкий орех. Миллиардерка не скрывает, что ее муж не в восторге от здорового образа жизни второй половинки, а любимый смузи богачки считает "отвратительным".

Сара Блэкли с мужем имеют разные предпочтения в еде / Фото Getty Images

Уоррен Баффет

91-летний миллиардер не скрывает, что обожает нездоровую пищу и фастфуд. Баффет предпочитает хот-доги, гамбургеры, вишневую колу, а рестораны высокой кухни посещает очень редко.

Уоррен Баффет обожает фастфуд / Фото Getty Images

Билл Гейтс

Как и Баффет, основатель Microsoft не может устоять перед фастфудом. Его любимое блюдо – гамбургер, и самые близкие люди из окружения миллиардера заявляют, что он ест их каждый день. Любимый напиток Гейтса – диетическая кола.

Любимое блюдо Билла Гейтса – гамбургер / Фото Getty Images

Опра Уинфри

Опра Уинфри рассказывает о своих любимых закусках и продуктах в ежегодном списке "Любимые вещи Опры". В 2021 году миллиардерша назвала любимой едой сладкое хрустящее печенье от крафтовой пекарни Tonya Council из Северной Каролины.

Опра Уинфри обожает печенье / Фото Getty Images

Марк Цукерберг

Основатель Facebook Марк Цукерберг известен своими неоднозначными повадками, да и самого миллиардера часто называют странным. В 2011 году Цукерберг употреблял в пищу только мясо животных, которых убил собственноручно. Однако сейчас, по словам работников Meta, миллиардер неприхотлив к еде, и съедает все, что ему приносят ассистенты.

Сейчас Цукерберг неприхотлив к еде / Фото Getty Images