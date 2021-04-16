Что делать с данными, чтобы они зарабатывали бизнесу деньги
Украинские компании видят все большую пользу от качественной бизнес-аналитики. О мировых трендах и возможности развития в этой сфере читайте на Бизнес 24.
Источник:Kyivstar Business Hub
"Данные – это новая нефть". Уверены, в последнее время вам не раз попадалось это утверждение. И действительно, корректные, защищены данные – залог бесперебойной работы всего от мелких предприятий к государственным структурам. Без данных не было бы прогресса. Они помогают компаниям выходить на новые рынки и увеличивать прибыль. Показывают, где следует оптимизировать бизнес-процесс, а где сократить расходы. Данные – повсюду, и выигрывает тот, кто умеет их применять.
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Каждую секунду каждый человек генерирует 1,7 мегабайта данных. Чтобы скачать из интернета информацию, уже сгенерированную человечеством сегодня, понадобится более 180 миллионов лет! С увеличением объемов данных меняются и тренды. На мнения известного футуролога Бернарда Марра, в 2021 году на Big Data и аналитику ждет большая трансформация. Ученый выделил следующие 4 тренды:
- Данных становится так много, что без искусственного интеллекта (Artificial Intelligence) для их обработки не обойтись. Он помогает осуществлять более глубокий анализ, делать точные прогнозы и совершеннее автоматизировать бизнес-процессы.
- Самых графиков и карт для визуализации данных уже недостаточно. Новыми трендами станут дополнена (Augmented Reality) и виртуальная реальность (Virtual Reality), а также обработка естественного языка (Natural Language Processing). Технология NLP уже сегодня дает пользователям возможность делать запрос и получать ответ от компьютера человеческим языком.
- Данные все чаще будут храниться в облаках – публичных и частных. Трендом 2021 года станут гибридные облака, которые сочетают в себе возможности первого вида облаков и безопасность другого.
- DataOps – новая технология в аналитике данных – и дальше будет облегчать путь к успеху малому бизнесу и стартапам, открывая им доступ к новым возможностям без необходимости в дорогой инфраструктуре.
Оператор мобильной связи Киевстар не первый год использует работу с данными для повышения собственных бизнес показателей и помогает работать с ними своим клиентам. За это время компания получила безоговорочную экспертность в создании и развитии решений на основе Big Data и сочетании их с возможностями облачных инструментов. В частности – для аналитики данных в облаках.
Впрочем, получать информацию мало – ее следует распространять, убеждены в Киевстар Бизнес. Скоро эксперты оператора бесплатно поделятся своими знаниями со всеми желающими на вебинаре от Kyivstar Business Hub "Аналитика в облаке: больше знаешь – больше зарабатываешь".
Приобщившись к событию, вы получите ответы на следующие вопросы:
- Какую роль в развитии вашего бизнеса может играть аналитика данных?
- Как сделать аналитику качественной и структурированной?
- Какие инструменты помогают работать с аналитикой максимально быстро, эффективно и с любого устройства?
- На что следует обратить внимание, чтобы работать с данными было удобно?
- Как лучше хранить данные и организовать работу с ними?
- При чем тут Azure?
Вебинары "Аналитика в облаке" / Фото Киевстар
Встречи онлайн состоятся 20 и 27 апреля:
- На первом вебинаре, во вторник 20 апреля, вы узнаете о современных инструментах визуализации данных и преимуществах применения Power BI, сравните и проанализируете рынок. Возможности Microsoft Power BI будет продемонстрировано на реальных примерах.
- Второй вебинар, назначенный на вторник 27 апреля, раскроет потенциал хранилищ данных – Data Warehouse (DWH). Спикеры расскажут, какие проблемы свидетельствуют о том, что время строить консолидированное хранилище данных, сосредоточатся на процессе построения DWH и его компонентах. А также поделятся опытом, как для работы с данными использовать возможности Azure.
Вебинары будут полезны:
- руководителям компаний,
- руководителям IT-подразделений,
- техническим, финансовым и диджитал-директорам,
- разработчикам DWH и BI.
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