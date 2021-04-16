Украинские компании видят все большую пользу от качественной бизнес-аналитики. О мировых трендах и возможности развития в этой сфере читайте на Бизнес 24.

"Данные – это новая нефть" . Уверены, в последнее время вам не раз попадалось это утверждение. И действительно, корректные, защищены данные – залог бесперебойной работы всего от мелких предприятий к государственным структурам. Без данных не было бы прогресса. Они помогают компаниям выходить на новые рынки и увеличивать прибыль. Показывают, где следует оптимизировать бизнес-процесс, а где сократить расходы. Данные – повсюду, и выигрывает тот, кто умеет их применять.

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Каждую секунду каждый человек генерирует 1,7 мегабайта данных. Чтобы скачать из интернета информацию, уже сгенерированную человечеством сегодня, понадобится более 180 миллионов лет! С увеличением объемов данных меняются и тренды. На мнения известного футуролога Бернарда Марра , в 2021 году на Big Data и аналитику ждет большая трансформация. Ученый выделил следующие 4 тренды:

Данных становится так много, что без искусственного интеллекта (Artificial Intelligence) для их обработки не обойтись. Он помогает осуществлять более глубокий анализ, делать точные прогнозы и совершеннее автоматизировать бизнес-процессы.

Самых графиков и карт для визуализации данных уже недостаточно. Новыми трендами станут дополнена (Augmented Reality) и виртуальная реальность (Virtual Reality), а также обработка естественного языка (Natural Language Processing). Технология NLP уже сегодня дает пользователям возможность делать запрос и получать ответ от компьютера человеческим языком.

Данные все чаще будут храниться в облаках – публичных и частных. Трендом 2021 года станут гибридные облака , которые сочетают в себе возможности первого вида облаков и безопасность другого.

DataOps – новая технология в аналитике данных – и дальше будет облегчать путь к успеху малому бизнесу и стартапам, открывая им доступ к новым возможностям без необходимости в дорогой инфраструктуре.

Оператор мобильной связи Киевстар не первый год использует работу с данными для повышения собственных бизнес показателей и помогает работать с ними своим клиентам. За это время компания получила безоговорочную экспертность в создании и развитии решений на основе Big Data и сочетании их с возможностями облачных инструментов. В частности – для аналитики данных в облаках.

Впрочем, получать информацию мало – ее следует распространять, убеждены в Киевстар Бизнес. Скоро эксперты оператора бесплатно поделятся своими знаниями со всеми желающими на вебинаре от Kyivstar Business Hub "Аналитика в облаке: больше знаешь – больше зарабатываешь" .

Приобщившись к событию, вы получите ответы на следующие вопросы:

Какую роль в развитии вашего бизнеса может играть аналитика данных?

Как сделать аналитику качественной и структурированной?

Какие инструменты помогают работать с аналитикой максимально быстро, эффективно и с любого устройства?

На что следует обратить внимание, чтобы работать с данными было удобно?

Как лучше хранить данные и организовать работу с ними?

При чем тут Azure?



Вебинары "Аналитика в облаке" / Фото Киевстар

Встречи онлайн состоятся 20 и 27 апреля:

На первом вебинаре, во вторник 20 апреля, вы узнаете о современных инструментах визуализации данных и преимуществах применения Power BI , сравните и проанализируете рынок. Возможности Microsoft Power BI будет продемонстрировано на реальных примерах. Второй вебинар, назначенный на вторник 27 апреля, раскроет потенциал хранилищ данных – Data Warehouse (DWH). Спикеры расскажут, какие проблемы свидетельствуют о том, что время строить консолидированное хранилище данных, сосредоточатся на процессе построения DWH и его компонентах. А также поделятся опытом, как для работы с данными использовать возможности Azure.

Подробная программа

Вебинары будут полезны:

руководителям компаний,

руководителям IT-подразделений,

техническим, финансовым и диджитал-директорам,

разработчикам DWH и BI.

Зарегистрироваться на бесплатные вебинары, которые состоятся 20 и 27 апреля в 16.30, можно по ссылке . Обратите внимание: вы сможете задать специалистам актуальные для вас вопросы. Поэтому подготовьте их заранее.

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