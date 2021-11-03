Что читает Илон Маск: миллиардер поделился впечатлениями от книги

Основатель Space X и Tesla Илон Маск заявил, что почти дочитал книгу Эрнста Юнгера "В стальных грозах". Столетний автобиографический роман немецкого писателя поразил самого богатого человека современности.

В книге Эрнст Юнгер описывает события Первой мировой войны в формате дневника, где передает собственные переживания в течение своей службы в немецкой армии. Илон Маск описал роман как "напряженный".

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Впечатление Илона Маска от книги

Основатель Space X и Tesla поделился впечатлениями от прочитанного романа в твиттере. Миллиардер написал:

Почти закончил читать книгу Юнгера "В стальных грозах". Напряженно. Великолепная книга.

Что известно о книге "В стальных грозах" "В стальных грозах" –



Источник: это автобиографический роман Эрнста Юнгера, описывающий службу в немецкой армии во времена Первой мировой войны. Книга впервые была опубликована в 1920 году за личный счет автора, а впоследствии стала бестселлером. На украинском языке роман издан в 2015 году.Источник: Wikipedia

Книга Эрнста Юнгера "В стальных грозах" / Фото Wikipedia