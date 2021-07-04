Что будет делать Джефф Безос на "пенсии": планы самого богатого человека мира

5 июля Джефф Безос, на 27-ю годовщину регистрации Amazon, покинет пост генерального директора созданной им империи бизнеса. После того как Энди Джесси примет правления компанией, самый богатый бизнесмен мира запланировал себе кучу приключений на "пенсии".

Несмотря на то, что Джефф Безос будет назначен председателем совета директоров, он через две недели планирует отправиться в космос на звездолете, который разработала и изготовила его компания Blue Origin. Полет в космос с его братом, и 82-летней астронавткой Уолли Фанк, запланировано на 20 июля 2021 року.

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Эта космическое путешествие станет публичной демонстрацией деятельности Джефф Безос за пределами Amazon, ведь ему уже не нужно будет ежедневно переживать о давлении со стороны государственных органов, которое постоянно растет, и потенциальной активизацией профсоюзов сотрудников Amazon.

Какие же планы на "пенсию" в самого богатого миллиардера

Космические путешествия

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Хотя британский миллиардер Ричард Брэнсон и обещает опередить Джеффа Безоса в космических гонках, однако американский миллиардер, очевидно будет не рисковать и спешить в таком ответственном шаге как полет в космос.

Кроме космических путешествий, Джефф Безос запланировал себе много земных дел.

Мегапоместье

Недавно стало известно, что он активно расширяет свое мегапоместье в Беверли-Хиллз. В феврале 2020 года Джефф Безос стал новым владельцем поместья Уорнер, за 165 миллионов долларов, что стало самой дорогой продажей дома в истории Калифорнии. В мае этого года Джефф Безос приобрел прилегающий к его роскошному имению дом, увеличив стоимость до 175 миллионов долларов.

Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото Spread Pictures

Но с подружкой Лорен Санчес он и в дальнейшем "охотится" за домами в Лос-Анджелесе и осматривает особняки в районе его имения.

Суперяхта

Не следует забывать и о планах Джефф Безос стать владельцем самой дорогой в мире суперяхты. Американский миллиардер по предварительным расчетам выложит за эту "игрушку" около 500 миллионов долларов.

Что известно о суперяхты Безоса:

судно будет почти 127 метров длиной;

там будет несколько палуб, 3 огромные мачты;

кроме этого – вертолетная площадка.

и даже еще одна яхта, меньше по размерам, для обеспечения поддержки мегасудна.

Коллаборация с суперзвездами кино

27 июня известный голливудский актер Дуэйн Джонсон обнародовал в инстаграм сообщение с американским миллиардером Джеффом Безосом. При этом они совместно проанонсировали "грандиозное событие" в мире киноиндустрии.

Дуэйн "Скала" Джонсон в заметке написал о коллаборации Amazon Studios и его компании Seven Bucks Production. Поэтому не исключено, что новые проекты самого богатого человека мира могут помочь появиться на свет новым блокбастерам вроде "Небоскреба" и "Джуманджи", к созданию которых причастна киностудия Дуэйна Джонсона.

Благотворительность и "Фонд Земли Безоса"

Несмотря на полеты в космос, развлечения в имении и на яхте, самый богатый человек мира Джефф Безос вряд ли перестанет заниматься благотворительностью. Только в мае этого года он выделил 10 миллиардов долларов в "Фонд Земли Безоса", чтобы помочь противостоять последствиям изменения климата. Также миллиардер, благодаря сотрудничеству "Фонда Земли Безоса" и Всемирного фонда природы, активно прилагается к сохранению природы и исследований для восстановления природной среды.

Первыми получателями фонда Джефф Безос стали 16 организаций, работающих над инновационными, амбициозными и перспективными решениями для защиты Земли:

The Climate and Clean Energy Equity Fund,

ClimateWorks Foundation,

Dream Corps Green For All,

Eden Reforestation Projects,

Energy Foundation,

Environmental Defense Fund,

The Hive Fund for Climate and Gender Justice,

Natural Resources Defense Council,

The Nature Conservancy,

NDN Collective,

Rocky Mountain Institute,

Salk Institute for Biological Studies,

The Solutions Project,

Union of Concerned Scientists,

World Resources Institute

World Wildlife Fund.

Такая "пенсия" – мечта каждого

Как видим, самому богатому человеку мира, после 27 лет создания и управления Amazon, бизнесмену, который достиг вершины богатства, очевидно не будет скучно на "пенсии". Тем более он всегда может передумать и снова приступить к "штурвала" одной из крупнейших бизнес-империй мира.